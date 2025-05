Inizia l’estate in Fortezza Vecchia: gli eventi della settimana

Per inaugurare un luogo simbolo di Livorno non poteva non esibirsi, ad ingresso libero, un gruppo-simbolo della città: i Licantropi di “Dé maddè”, la band capitanata da Andrea Landi che, per l’occasione, presenterà il nuovo album

Domenica primo giugno alle ore 21 parte ufficialmente la Stagione 2025 della Fortezza Vecchia, curata come sempre da Luca Menicagli per Menicagli Pianoforti. Per inaugurare un luogo simbolo di Livorno non poteva non esibirsi, ad ingresso libero, un gruppo-simbolo della città: i Licantropi di “Dé maddè”, la band capitanata da Andrea Landi che, per l’occasione, presenterà il nuovo album.

La stagione della Fortezza Vecchia continuerà su tre palchi operanti in contemporanea fino al 30 settembre con oltre 150 spettacoli e avrà ospiti d’eccezione. Per il cinema Laura Morante (30 giugno), Michele Placido (14 luglio), Alessandro Benvenuti (25 agosto); per la musica Enrico Ruggeri (10 luglio), The Trammps/“Disco Inferno” (27 luglio) The White Buffalo (6 settembre) e i Nomadi (14 settembre). Tra gli altri eventi clou, il comico di Zelig Maurizio Lastrico (9 agosto) e i Gary Baldi Bros nel musical-show di Studio 11 “Disco Mania” (6 luglio).

Ma ecco nel dettaglio della prima settimana di programmazione per scoprire sera dopo sera tutto quello che la Fortezza Vecchia ha da offrire.

Domenica 1 giugno ore 21, I Licantropi in “Radio Boomer”, presentazione ufficiale del nuovo album con 14 canzoni, più i grandi pezzi che hanno reso famosa la band più livornese che ci sia. Grande musica, risate, hit scanzonate per una serata all’insegna della labronicità doc (e non solo). Ingresso libero.

Lunedì 2 giugno “Le note”. Concerto spettacolo di Corrado Pezzini e Pietro Bagnoli con la “Canzone italiana degli autori”. Ingresso libero.

Martedì 3 giugno “Gli anni”. Un viaggio nella musica dal 1960 ai Duemila. Sul palco: Cristiano Sbolci, Alessio Masoni, Moreno Vivaldi, Francesco Carone e Samuele Pirone. La band spazia a 360 gradi nei capolavori della musica italiana, da Mina ai Giganti, da Celentano a Cremonini, passando per Equipe 84 e Vasco Rossi. Ingresso libero.

Mercoledì 4 giugno primo appuntamento con la rassegna “Jazz Meets” col trio Pellegrini-Corsaro-Riggi. Con una collaborazione consolidata da anni, il trio frequenta il repertorio jazz della “canzone”, ricercando la melodia americana, latina e brasiliana, arricchendo il tutto con improvvisazioni estemporanee e qualche sorpresa. Ingresso, 5 euro.

Giovedì 5 giugno “Luarte Project”. nel segno della multi-espressione linguistica e un sound tra fusion e musiche originali. Inglese, portoghese, italiano, spagnolo, dialetto salentino, capoverdiano – tutto diventa “suono” nel progetto di Chiara Pellegrini (cantante e jazzista polistrumentista, suona il flauto traverso, la chitarra e le percussioni), Andrea Mussio (cantautore, oboista ed etnomusicologo) e l’argentino Joaquin Cornejo (produttore musicale, polistrumentista, arrangiatore). Luarte è un progetto di musicisti cosmopoliti che suonano per un pubblico che ascolta, balla e si commuove. Ingresso libero.

Venerdì 6 giugno “Comicità toscana”. Quartetto comico presentato da Leonardo Gherarducci con Samuele Rossi (monologhista, suo il canale Tik Tok “Gli sfoghi del Rossi” con quasi 50mila followers), Laura Petracchi (barzellettiera con svariati programmi televisivi alle spalle), Enrico Faggioni (musicista-cabarettista, stornellatore) e Claudio Marmugi (monologhista, già in tv a Zelig Off e Zelig Circus). Ingresso libero.

Sabato 7 giugno X Anniversario Mezza Luna Rossa Kurdistan Italia. Col patrocinio del Comune di Livorno e della Provincia di Livorno, dalle 18, giornata di solidarietà ad offerta libera con dibattito, cena curda e concerto degli Assalti Frontali & Ashti Abdo.

Da segnalare, inoltre, che sabato 31 maggio e domenica 1 giugno (entrambe le sere da mezzanotte in poi) debutta anche la stagione dance, dove la Fortezza Vecchia si trasforma nella più suggestiva discoteca a cielo aperto della costa toscana. Sabato 7 giugno, dalla mezzanotte, “Studio 2”, la dance del sabato sera.

In Fortezza Vecchia è sempre aperto il “Fortezza Bar” di Monica Franceschini, il bistrot della Quadratura dei Pisani, sempre a disposizione per visitatori, turisti, pubblico e avventori. Menicagli Pianoforti agisce su mandato dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno settentrionale, ente gestore del bene.

