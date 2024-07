Inizia Miss Livorno, primo casting alle Fonti del Corallo

Chi erediterà la coroncina di Carolina Cappa, Miss Livorno 2023? Le prime indicazioni potrebbero arrivare sin da mercoledì al casting di Fonti del Corallo: appuntamento dalle 15,30 alle 17.30 per tutte le bimbe di scoglio

Anche quest’anno regalerà momenti di divertimento e di spettacolo calati nell’affascinante mondo della moda, della danza, della musica, dell’arte e dello sport: Miss Livorno, 34a edizione, è pronta a partire, a tornare in scena con una nuova programmazione, che si concluderà come è ormai consuetudine nella location della Terrazza Mascagni. Sono due le date da segnare sul calendario: l’8 agosto alle 21,15 è in programma il defilè delle “bimbe” livornesi con sfilate in passerella, l’assegnazione di tanti titoli e premi e la proclamazione di Miss Livorno 2024. Il giorno seguente, 9 agosto (sempre alle 21,15), come è consuetudine, la manifestazione Miss Livorno sposerà la beneficenza: la seconda serata in Terrazza Mascagni, oltre a presentare le Miss elette la sera precedente (che sfileranno per stilisti emergenti toscani) ospiterà la Associazione D.J.Full Time Riccardo Cioni, i cui membri daranno vita al 4° Memorial Riccardo Cioni con artisti, d.j. e personaggi del mondo dello spettacolo (attesi, quanto meno in video, anche Carlo Conti, Pupo ed altri “amici” del popolare dj livornese prematuramente scomparso), che si esibiranno al fine di attuare una raccolta fondi da destinare ad Enti e associazioni operative in ambito locale a livello sanitario e socio-assistenziale.

I casting e le selezioni

I “talent scout” di Miss Livorno sono già all’opera da inizio giugno su stabilimenti balneari, locali della costa livornese e pisana (Tirrenia e Marina di Pisa), punti di ritrovo per ragazzi (moletti, Venezia ecc.) alla ricerca di ragazze da inserire da protagoniste nella manifestazione. Come gli scorsi anni saranno numerosi i casting e le selezioni che si svolgeranno per tutto il mese di luglio e che torneranno ad appassionare, a far parlare la gente, ad incuriosire ed a riscuotere simpatia. Prossimo casting, al quale sono invitate tutte le ragazze interessate ad avvicinarsi anche solo per curiosità alla manifestazione, sarà a Fonti del Corallo mercoledì 3 luglio dalle ore 15,30 alle 17,30; al secondo piano (area food) del Centro commerciale di Porta a Terra ragazze e genitori (la cui presenza è sempre gradita), potranno porre domande e chiarirsi qualsiasi dubbio. E’ possibile annunciarsi al casting scrivendo (solo w/app) al 338-9968869. Fonti del Corallo, anche quest’anno main-partner di Miss Livorno e della Cronosax Acli che organizza, ospiterà nel mese di luglio due appuntamenti pomeridiani di “Moda e Miss in Galleria”, il 19 ed il 26. In passerella per l’occasione i brand presenti all’interno del centro commerciale di Porta a Terra.

Miss Livorno manifestazione “sui generis”

Miss Livorno può essere considerata una manifestazione “sui generis” rispetto a tanti altri concorsi che si svolgono in ambito nazionale. La nostra Miss di scoglio non è infatti catalogabile come semplice concorso di bellezza: è un vero e proprio spettacolo, una iniziativa accessibile a tutte le ragazze della “porta accanto”, che consente alle partecipanti di mettersi in gioco e vincere la timidezza di fronte ad un grande pubblico, di esprimere la propria passione artistica (nel canto, nella danza, nella recitazione), di assaporare, con professionalità ma pur sempre in un contesto in cui il fine ultimo è il divertimento, il mondo legato alla passerella, alla pubblicità, al teatro ed alla televisione.

Moda e spettacolo

E quello che si concluderà in agosto alla Terrazza, con il patrocinio del Comune di Livorno (ufficio turismo e grandi eventi dell’assessore Rocco Garufo) e della Confcommercio Livorno, rappresenterà una sorta di vero e proprio show con defilè, un “format” in cui il fattore bellezza costituirà solo un piccolo pezzo di un grande puzzle. E sarà l’ennesimo capitolo che confermerà una regola generale da sempre alla base di questo happening: quella di mettere in primo piano e di valorizzare le “bimbe” livornesi, di offrire loro un mezzo per crescere, per conoscersi, per vincere timori, per accettare vittorie e sconfitte, momenti di gloria e delusioni e per far emergere passioni che potrebbero anche avere un futuro nel mondo del lavoro. Quest’anno, inoltre, Miss Livorno lancerà con maggior forza la lotta al femminicidio, la lotta alle discriminazioni e la promozione dell’uguaglianza di genere.

I numeri di Miss Livorno

Sono state centinaia le ragazze che negli anni hanno calcato le “passerelle” di Miss Livorno, migliaia gli spettatori presenti alle tante serate di spettacolo, tantissimi gli enti, associazioni, aziende ed istituzioni coinvolti, decine e decine i giovani artisti, cantanti, cabarettisti, illusionisti (successivamente affermatisi nel mondo dello spettacolo) avviati per la prima volta su un palcoscenico.

I “numeri” legati al “mondo” di Miss Livorno sono veramente notevoli: anche il web ha premiato negli ultimi anni la popolare manifestazione, con oltre 100.000 visualizzazioni dei video e post pubblicati sui canali social.

I concorsi nazionali

Dal 2014 Miss Livorno è abbinata a “Miss Blu Mare”, concorso nazionale in grande ascesa (la cui finale 2024 verrà svolta a bordo della nave “Fantasia” della flotta MSC) che ha già riservato grandi soddisfazioni alle “nostre” miss negli ultimi sette anni. La neo eletta alla Terrazza Mascagni in agosto accederà di diritto alla crociera, accompagnata probabilmente anche da altre compagne di avventura (lo scorso anno furono sei le livornesi che salirono a bordo). Una vacanza da sogno, con il sogno che si avvera di avvicinarsi al mondo dello spettacolo. Chi erediterà la coroncina di Carolina Cappa, Miss Livorno 2023? Le prime indicazioni potrebbero arrivare sin da mercoledì al casting di Fonti del Corallo: appuntamento dalle 15,30 alle 17.30 per tutte le bimbe di scoglio.

