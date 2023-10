Iniziano i laboratori teatrali del Teatro Goldoni

Giovedì 5 e venerdì 6 ottobre alle 17 presentazione dei corsi in Goldonetta, alla presenza dei docenti. Per info [email protected] o 0586.204206/204225

Da lunedì 9 ottobre, la Bottega d’Arte della Fondazione Goldoni, riprenderà la sua attività, per questo giovedì 5 ottobre in sala Specchi e venerdì 6 ottobre alle 17 in Goldonetta, alla presenza dei docenti, sono state organizzate due giornate di presentazione dei laboratori teatrali e musicali secondo il seguente calendario:

Giovedì 5 ottobre: laboratorio Ragazzi (11/14 anni) un’esperienza che mette in gioco le potenzialità espressive, un percorso di innegabile valore formativo, un’ occasione per capire e conoscere se stessi e gli altri, per acquistare maggior disinvoltura e sicurezza sia nell’espressione verbale che corporea;

laboratorio Giovani (14/18 anni) è un percorso di ricerca teatrale rivolto agli adolescenti che desiderano fare esperienza del gioco scenico, con un importante lavoro di gruppo e con l’obiettivo comune di mettere in scena un testo di fronte a un pubblico. Durante il laboratorio si esploreranno – attraverso giochi di gruppo, improvvisazioni ed esercizi di recitazione – il corpo, la voce e le nostre potenzialità di individui e giovani attori;

laboratorio Giovani Adulti (19/30 anni) è un percorso coinvolgente che attraverso lo strumento teatrale offre ai partecipanti uno spazio ed un momento di ricerca personale e collettiva. Fare teatro è un allenamento all’empatia, un gioco, un divertimento e un modo incredibilmente efficace per fare esperienze inattese ed avere un nuovo sguardo sul mondo che ci circonda; gli esercizi, i giochi, il training fisico e vocale ci aiuteranno a sviluppare le competenze relazionali, comunicative e attoriali, implementando immaginazione, ascolto e apertura.

Venerdì 6 ottobre: laboratorio Bambino (6/10 anni) partendo dall’utilizzo del linguaggio corporeo, passando anche attraverso l’esperienza del “Teatro danza”, i bambini scopriranno come il gesto possa “narrare” storie e personaggi; e a sua volta, come la voce narrante possa far “vedere” paesaggi e musica nella mente di chi ascolta. L’insegnante utilizzerà il gioco come approccio fondamentale del percorso di alfabetizzazione teatrale.

Coro Voci Bianche (7/13 anni) Teen Singers Choir (14/20 anni) è un progetto didattico/formativo che si pone come finalità, oltre quella principale di educare i ragazzi ai linguaggi della musica, del canto corale e del teatro musicale, di mantenere attivo un coro che, facendo fulcro sulla didattica personalizzata, sia in grado di partecipare a produzioni liriche, teatrali ed a concerti inseriti a vari livelli della programmazione del Teatro Goldoni e non solo.

I laboratori teatrali, sono il luogo ideale per esplorare il mondo del teatro e le sue tecniche in maniera divertente, pratica e accessibile. I percorsi si avvarranno di docenti professionisti del mondo del teatro, delle arti sceniche e del canto, scelti per le loro competenze pedagogiche e per l’attitudine ad una conduzione attenta ed empatica del percorso laboratoriale, sempre in ascolto delle esigenze del gruppo e del singolo allievo.

Per maggiori informazioni visita la sezione Formazione – Laboratori sul sito del Teatro Goldoni e, per prenotare la tua prova contattaci tramite mail a: [email protected] o ai numeri 0586.204206/204225.

