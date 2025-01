“Inni Sacri – Il Divino e l’Umano dopo il XX secolo”. Poesia e musica per il Giubileo

In programma dodici inni-concerti, uno al mese, e una collana editoriale. Giovedì 30 gennaio, alle 17, il primo appuntamento con “Creazione”

Un ciclo di inni-concerti al Duomo di Livorno, uno al mese da gennaio a dicembre 2025, e una collana editoriale per celebrare il Giubileo. È il programma della rassegna “Inni Sacri – Il Divino e l’Umano dopo il XX secolo”, a cura della Diocesi di Livorno e della casa editrice Sillabe con la collaborazione di Opera Laboratori. Dodici appuntamenti e altrettante pubblicazioni per accompagnare i dodici mesi dell’anno giubilare, dodici eventi con ingresso libero tra la poesia del professor Pier Fernando Giorgetti e l’interpretazione di musiche antiche adattate per fisarmonica dal maestro Massimo Signorini.

Il primo inno-concerto è in programma giovedì 30 gennaio, alle 17, al Duomo di Livorno – Cattedrale di San Francesco. Si tratta della “Creazione. La ballata del creato dal prisma della scienza” e riflette sulla figura di Niccolò Stenone, vescovo cattolico danese del Seicento. Le musiche scelte dal fisarmonicista Massimo Signorini sono Avun Avun, un canto sacro armeno del X secolo (Anonimo Armeno), e l’Ave Maria di Giulio Caccini (1551-1618).

In occasione del primo inno-concerto, verrà presentata anche l’intera collana editoriale realizzata da Sillabe, casa editrice livornese che – da quasi trent’anni – lavora nel mondo dell’arte e collabora con i più importanti musei italiani. La collana è formata da una pubblicazione per ogni inno-concerto per un totale di dodici uscite, disponibili rivolgendosi alla casa editrice Sillabe (scali d’Azeglio 22/24) o al Livorno Store (via Cogorano 6/8). L’ultimo numero della collana editoriale sarà arricchito da un cofanetto per raccogliere tutti i volumi.

«Ogni venticinque anni – è la presentazione di Don Donato Mollica, reggente vescovile del Duomo di Livorno – la chiesa universale celebra l’anno giubilare, un anno di grazia per la santificazione di tutti i fedeli e la possibilità di poter lucrare l’indulgenza plenaria per sé e per i cari defunti. Quest’anno il Santo Padre Francesco l’ha voluto intitolare alla speranza che, insieme alla fede e alla carità, è una delle virtù teologali. Insieme alla speranza, credo sia doveroso unire la gratitudine, quella piacevole “emozione di leggerezza interiore” che deriva dalla riconoscenza». «Sentimenti di gratitudine – ha aggiunto Don Donato Mollica in riferimento alla rassegna “Inni Sacri” – al professor Pier Fernando Giorgetti che, con la sua opera strutturata in dodici inni poetici, ci accompagnerà nella crescita spirituale e culturale invitandoci a meditare sul rapporto tra Dio e l’uomo, affiancato dalla polifonia dinamica ed espressiva della fisarmonica del maestro Massimo Signorini che saprà adornare la parola con la sacralità della musica». Pier Fernando Giorgetti, storico docente di storia e filosofia del territorio, è autore di numerosi saggi sulla filosofia occidentale. Massimo Signorini, concertista di fisarmonica e autore di saggi storici, è docente di fisarmonica al Conservatorio statale di musica Arrigo Boito di Parma.

Di seguito il programma completo della rassegna “Inni Sacri – Il Divino e l’Umano dopo il XX secolo”:

giovedì 30 gennaio, ore 17

Creazione. La ballata del creato dal prisma della scienza

Musiche di Anonimo Armeno, Giulio Caccini (1551-1618)

venerdì 14 febbraio, ore 17

San Bonifacio. L’apostolo della Germania. Medioevo barbarico d’Europa

Musiche di William Byrd (1551-1618), Claudio Merulo (1533-1604)

giovedì 27 marzo, ore 17

San Benedetto e San Colombano. Medioevo barbarico d’Europa

Musiche di Johannes Pachelbel (1653-1706), Francesco Gasperini (1668-1727)

venerdì 11 aprile, ore 17

Fratelli tutti. Liberazione. Sed libera nos a malo, Domine

Musiche di Le Chevalier de Saint George (1739-1799), Domenico Scarlatti (1685-1757)

venerdì 2 maggio, ore 17

San Giovanni Nepomuceno e Santa Giulia. La Livorno dei santi

Musiche di Benedetto Marcello (1686-1739), Palmira Orso (1860-?)

venerdì 20 giugno, ore 17

San Giovanni Battista. La “Fede” virtù teologale

Musiche di Johann Sebastian Bach (1685-1750), Giovanni Picchi (1571-1643)

venerdì 18 luglio, ore 17

San Jacopo il Maggiore. La “Speranza” virtù teologale

Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Johannes Brahms (1833-1897)

venerdì 29 agosto, ore 17

Sant’Agostino. Rivelazione e ragione: la livornese Pieve di San Jacopo

Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Gabriel Fauré (1845-1924)

venerdì 19 settembre, ore 17

Ave Maria della Misericordia. La Patrona di Livorno e della Toscana

Musiche di Pietro Mascagni (1863-1945)

venerdì 17 ottobre, ore 17

San Francesco. Patrono d’Italia e Santo titolare del Duomo di Livorno

Musiche di Franz Schubert (1797-1828), Johann Sebastian Bach (1685-1750)

venerdì 21 novembre, ore 17

San Martino di Tours. La “Carità” virtù teologale

Musiche di Domenico Scarlatti (1685-1757), Padre Antonio Soler (1729-1783)

venerdì 19 dicembre, ore 17

Natale. Lo svelato volto di Dio

Musiche di Johann Sebastian Bach (1685-1750), Georg Friedrich Händel (1685-1759)

