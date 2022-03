Insieme per l’Autismo, domenica giornata evento all’Acquario di Livorno e alla Terrazza

Ritrovo domenica 3 aprile alle 10,30 alla Terrazza con un flashmob e poi all’Acquario di Livorno dove sarà presentata la nuova storia della tartaruga Vittoria, “Ceci in mareee!”

Mediagallery

In occasione della Giornata mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, l’Editore Sillabe, l’Acquario di Livorno e l’Associazione Autismo Livorno, con il patrocinio del Comune di Livorno, hanno organizzato un evento che si terrà nella Sala del Relitto dell’Acquario di Livorno per sensibilizzare sempre di più la cittadinanza alla tematica dell’autismo, dell’inclusività e dell’accessibilità.

Ritrovo per tutti coloro che vorranno partecipare domenica 3 aprile alle ore 10,30 alla Terrazza Mascagni con un inizio festoso con il flashmob, per poi proseguire all’interno dell’Acquario di Livorno presso la Sala del Relitto, dove sarà presentata la nuova storia della tartaruga Vittoria, “Ceci in mareee!”, scritta da Giovanni Raimondi, biologo dell’Acquario di Livorno e riccamente illustrata dalla mano di Marina Pardini. Saranno presenti anche Andrea Raspanti, Assessore alle politiche sociali del Comune di Livorno, che ha collaborato al progetto con un suo breve testo introduttivo nel libro, e Sandra Biasci presidente dell’Associazione Autismo Livorno. Al termine della lettura del racconto, l’Antica Torteria Gagarin offrirà ai presenti un assaggio della sua straordinaria e unica torta di ceci. La novità di questa pubblicazione – come sottolinea nella sua introduzione il Presidente di Costa Edutainment Giuseppe Costa – sta nel fatto che si tratta di uno dei primi libri scritti secondo il modello inbook nel linguaggio CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) per il settore editoriale degli Acquari di cui Sillabe gestisce i giftshop, con l’intento di “far sognare” anche i ragazzi con bisogni comunicativi complessi sul tema della sostenibilità ambientale. La traduzione in simboli CAA è stata curata da Laura Gagliano, logopedista dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest e la supervisione da Antonio Bianchi, referente del Centro sovrazonale di comunicazione aumentativa di Milano e Verdello.

Si tratta di un progetto editoriale nato più di due anni fa dalla sapiente e raffinata intuizione di Maddalena Paola Winspeare – dopo un incontro-confronto con l’Associazione Autismo Livorno – e che oggi si è finalmente realizzato e sarà fruibile da un pubblico di visitatori e lettori con bisogni speciali e comunicativi complessi, che sempre più ama avvicinarsi al mondo marino e della sostenibilità. Un progetto che si inserisce a pieno nella mission del Gruppo: promuovere, valorizzare, educare e raccontare la bellezza del patrimonio del nostro territorio in tutte le sue forme, sempre più aprendosi anche al mondo della disabilità e accessibilità, mettendo a disposizione piccoli strumenti, come questo libro per continuare ad emozionarsi in ogni esperienza.

Il progetto edito da Sillabe in collaborazione con Opera Laboratori è stato accolto sin da subito con entusiasmo da coloro che operano nel settore, come l’Associazione Autismo Toscana, la Federazione Logopedisti Italiani e l’Ordine dei TSRM e delle PSTRP Pisa Livorno Grosseto, che hanno tutti concesso il loro patrocinio e che contribuiranno alla diffusione promozionale di questa novità.