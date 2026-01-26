“Insieme per Volare Senz’Ali” sul palco Riccardo Fogli, Crestacci e Grazia Di Michele

Una serata in cui musica, arte e intrattenimento si uniscono alla solidarietà, con la partecipazione di numerosi artisti. Biglietto: posto unico 18 €; Info e prenotazioni: [email protected]; WhatsApp 3425431247

Sabato 7 febbraio 2026, alle ore 21.00, presso il Teatro Cinema 4 Mori di Livorno, si terrà lo spettacolo di beneficienza “Insieme per Volare Senz’Ali”. Sul palco si alterneranno: Riccardo Fogli e gli Slenders, Grazia Di Michele e Michele Crestacci. Una serata in cui musica, arte e intrattenimento si uniscono alla solidarietà, con la partecipazione di numerosi artisti.

Biglietto: posto unico 18 €; Info e prenotazioni: [email protected]; WhatsApp 3425431247 L’evento è a sostegno dell’Associazione Volare Senz’Ali ODV, realtà attiva dal 2005 sul territorio livornese che si occupa della tutela e della qualità di vita di persone con disabilità complesse, in particolare bambini, giovani e adulti con bisogni assistenziali ed educativi ad alta intensità.

Volare Senz’Ali nasce come associazione di famiglie e professionisti che credono in un approccio alla disabilità fondato sulla dignità della persona, sul riconoscimento dei suoi diritti e sulla valorizzazione delle sue potenzialità, anche quando la comunicazione e l’autonomia sono fortemente compromesse.

L’associazione promuove interventi educativi, riabilitativi e relazionali altamente personalizzati, basati su metodologie innovative come la la Stimolazione Basale, lo Snoezelen, la stimolazione multisensoriale, la musicoterapia, la danzamovimentoterapia, il lavoro corporeo, e l’attenzione al benessere emotivo.

Il lavoro non è rivolto solo alla persona con disabilità, ma coinvolge profondamente anche le famiglie, offrendo sostegno, accompagnamento e costruzione di reti di supporto, fondamentali per affrontare la complessità della quotidianità.

Volare Senz’Ali rappresenta quindi un punto di riferimento importante per il territorio, un luogo in cui la fragilità non viene vissuta come limite, ma come spazio di relazione, cura e responsabilità condivisa.

“Insieme per Volare Senz’Ali” è pensato come un momento in cui la comunità si stringe attorno a questi valori, trasformando lo spettacolo in un gesto concreto di vicinanza, sensibilizzazione e partecipazione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©