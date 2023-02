Interdanza, tutto è pronto per l’11esima edizione. Le scuole che si esibiranno

L’11° edizione di Interdanza, progetto didattico-culturale rivolto a tutti gli allievi dagli 8 anni in su che studiano danza – organizzato dall’associazione culturale arts4all con la collaborazione del Laboratorio di danza e movimento – si svolgerà sia in presenza che online, dal 18 al 28 febbraio 2023 con stages, il concorso internazionale “Con – Corriamo” e la masterclass con Luciana Savignano.

L’étoile di fama mondiale sarà, inoltre, ospite del galà “Sulle Ali della Danza -Quattro passi tra gli stili”, la domenica 19 febbraio alle 20.30 al Teatro Goldoni. Insieme a lei altri super ospiti: Ayaka Nagai Johan Mancebo – Sibiu Ballet Theatre, Romania; Laura Boltri – ballerina solista freelance; Maikel Nunez – già solista della compagnia The Centre Prodanza of Cuba di Laura Alonso; Else Pilinkute e Pietro della Valentina – Balletto di Verona – Direzione artistica Eriberto Verardi e Anna Guetsman; Estudio Renata Sanches – Direzione artistica Renata Sanches, Sao Paolo, Brasile.

Le scuole di danza che si esibiranno: Laboratorio di danza e movimento – Direzione artistica Mitzi e Cecilia Testi; ABC Danza – Direzione artistica Michela Gazzarri; Scuola di danza DEA – Direzione artistica Carolina Picciotto; Eimos Centro Formazione Danza – Direzione artistica Stefania Valdiserri, Laura Balzano, Ilaria Magonzi, Barbara Romano; ST Centro Formazione – Direzione artistica Simona Tocchini; Salus company hip hop department – Direzione artistica Denise Storti.

Nel corso della serata saranno presentati alcuni pezzi del repertorio classico come: “Il lago dei cigni”, “Lo schiaccianoci”, “Diana e Acteon” e balletti creati da coreografi di fama internazionale.

“Per questa edizione abbiamo pensato ad un progetto dedicato prevalentemente alla danza classica ma non solo. Vogliamo offrire l’opportunità a tutti i ragazzi che lo desiderano, di partecipare a vari incontri di stage, masterclass, spettacoli con Maestri di grande spessore ed esperienza. Abbiamo puntato alla professionalità, all’esempio offerto da grandi artisti e Maestri che proprio per la loro costanza e dedizione hanno ottenuto enormi soddisfazioni. In particolare ci sta a cuore mantenere alto l’interesse per la danza classica, per il Repertorio e per tutto quello che è legato all’enorme bagaglio storico-culturale legato ad essa.” Queste le parole della Direttrice Artistica Eva Kosa e della Co -Direttrice artistica Mitzi Testi.

Il progetto ha ottenuto il Gratuito Patrocinio della Provincia e del Comune di Livorno. Interdanza è patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Livorno.

Ringraziamo per il sostegno e la collaborazione: Rotary Club Livorno; Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică Octavian Stroia; Darin Promoçoes e Eventos; Passo di danza; Alessio Vallese Studio Fotografico; Guglie Ristorante; Scuola di danza Dea; Kosa Tunde Maria; Ditta Alessandro Tei – rappresentanze industriali.

