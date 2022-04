Interdanza, via alla decima edizione. Gran finale all’Acquario e al Goldoni

Il progetto si terrà dal 23 aprile all’8 maggio sia in presenza che online, con stages di danza classica e contemporanea, una manifestazione social “Con-Corriamo” e si concluderà nel fine settimana del 7 e 8 maggio

La 10ª edizione di Interdanza, progetto didattico-culturale a cura dell’associazione interculturale arts4all e del Laboratorio di Danza e Movimento di Livorno, in collaborazione con la Scuola di Danza Dea, è interamente dedicata al Pianeta Terra e all’ambiente.

“Rifiuti, inquinamento e cambiamento climatico stanno distruggendo il nostro pianeta”. Queste le parole di Eva Kosa e Mitzi Testi, direttrici artistiche del progetto. “Abbiamo deciso di dedicare la 10ª edizione di Interdanza a questi argomenti che ci stanno particolarmente a cuore, chiedendo ai partecipanti di realizzare per le varie iniziative, coreografie a tema Pianeta Terra. L’idea di creare un progetto per cercare di sensibilizzare gli allievi, le loro famiglie e il pubblico dei nostri spettacoli arriva grazie ad un confronto con alcune ballerine delle nostre scuole di danza, che hanno creato un gruppo di attiviste per l’ambiente per pulire dai rifiuti alcune spiagge e parchi della nostra città.”

Il progetto si terrà dal 23 aprile all’8 maggio sia in presenza che online, con stages di danza classica e contemporanea, una manifestazione social “Con-Corriamo” e si concluderà nel fine settimana del 7 e 8 maggio. Il sabato mattina alle ore 11.30 uno spettacolo itinerante nelle sale dell’Acquario di Livorno, a cura della docente Sofiya Hristova, e la domenica alle 18.30 il Gala “Earth First”, presso il Teatro Goldoni, con la partecipazione di ospiti d’eccezione e scuole di danza, che si esibiranno in coreografie dedicate all’ambiente e alla necessità di agire per il Pianeta Terra prima che sia troppo tardi. In apertura, uno spettacolo a tema creature marine, a cura di Thomas Van De Ven (Aterballetto – Reggio Emilia). Il progetto ha ottenuto il Gratuito Patrocinio della Provincia e del Comune di Livorno.

Partnership ufficiali di “Earth First – Prima il Pianeta”: l’Acquario di Livorno – Interdanza sosterrà attivamente i progetti di salvaguardia dell’ambiente, a cura dell’Acquario – e l’associazione RESET Livorno, che si occuperà sia di sensibilizzare i partecipanti di questa 10° edizione, sul tema dei rifiuti e dell’inquinamento.

Si ringraziano inoltre per il sostegno e la collaborazione: Kosa Tunde Maria, Rotary Club Livorno, Animamente (Rassegna Coreografica Danze D’Autore), Teatro Goldoni, Ditta Alessandro Tei – Rappresentanze Industriali, Guglie Ristorante, Anima&Corpo, Passo di Danza, Scuola di Danza Dea, Darin Promoções e Eventos.

Per informazioni sulle iniziative: www.interdanza.it – [email protected] – +39 342 0787727 Facebook: @Interdanza – Instagram: interdanza_italy