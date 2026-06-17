International Yoga Day 2026 domenica alla Terrazza Mascagni

Anche quest’anno la Terrazza Mascagni farà da scenario alle iniziative organizzate dai centri e dalle scuole yoga di Livorno in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, che si celebra in tutto il mondo nel giorno del solstizio d'estate, domenica 21 giugno

Anche quest’anno la Terrazza Mascagni farà da scenario alle iniziative organizzate dai centri e dalle scuole yoga di Livorno in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, che si celebra in tutto il mondo nel giorno del solstizio d’estate, domenica 21 giugno. L’evento, che ogni anno vede la partecipazione di centinaia di persone, è aperto a tutta la cittadinanza. È necessario presentarsi alle ore 19.30 alla Terrazza portando un proprio tappetino e indossando abiti comodi, per iniziare alle ore 20.

Domenica 21 giugno l’iniziativa, come sempre, vedrà l’esecuzione della pratica del Saluto al Sole come flash mob collettivo con mantra cantati.

Concluderà la manifestazione una meditazione collettiva per la pace e l’unione tra i popoli del mondo. L’evento, giunto alla undicesima edizione mondiale, ha avuto il patrocinio del Comune di Livorno.

“Lo yoga è un modo di essere per affrontare la vita in armonia con il mondo – ricordano gli organizzatori – messaggio che oggi assume ancor più rilevanza. Occorre agire come centri di pace nel luogo in cui ci troviamo. La vera trasformazione parte da noi.

La manifestazione non ha mai saltato un anno, neppure durante il periodo Covid, perché lo yoga è benessere ed è un messaggio di speranza. È una pratica che coinvolge corpo e mente, e proprio per questo si inserisce a pieno titolo nelle caratteristiche identitarie della nostra città. Non dimentichiamoci che Livorno alla fine dell’800 diede vita al turismo della salute richiamando persone da tutta Europa”.

“Lo yoga – aggiungono gli organizzatori – è una pratica molto diffusa a Livorno, città che vede la presenza di tante scuole e numerosi centri olistici, tanto che nel 2017 venti realtà si sono unite dando vita alla Rete Olistica Livorno. L’interesse che riscuote questa disciplina ha richiamato in una recente edizione anche la trasmissione di Rai 1 Linea Verde, che ha aperto un servizio dedicato a Livorno con la pratica del Saluto al Sole e dello Yoga nel magnifico scenario della Terrazza Mascagni”.

“Un ringraziamento va – concludono gli organizzatori – all’Amministrazione comunale e all’assessore al turismo Rocco Garufo, che ci hanno concesso il patrocinio”.

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