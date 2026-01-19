Internet tra opportunità e rischi, incontro all’Auditorium Ognissanti

Giovedì 22 gennaio una conferenza-riflessione aperta alla cittadinanza sul mondo digitale con la psicologa Sara Bianchi e il matematico e informatico Giuseppe Di Palma

Giovedì 22 gennaio alle 16 all’Auditorium P. Ognissanti, in via Gobetti 11, la psicologa Sara Bianchi e il matematico e informatico, Giuseppe Di Palma, si confronteranno in una conferenza dal titolo “Internet: “dono di Dio” o strumento diabolico?”. Il tema richiama una celebre affermazione di Papa Francesco, che nel 2014 definì Internet “un dono di Dio”. Oggi, a distanza di oltre un decennio, quella definizione invita a una rilettura più articolata, capace di tenere insieme le straordinarie opportunità offerte dalla rete e le zone d’ombra che ne accompagnano lo sviluppo. Un’occasione di confronto aperto, pensata per interrogarsi senza pregiudizi sul ruolo del digitale nella società contemporanea. L’incontro, promosso dall’Associazione culturale Livorno Futura, nasce con l’intento di analizzare in modo critico l’evoluzione dell’ecosistema digitale e le sue ricadute sul piano individuale e sociale. L’attenzione sarà rivolta in particolare ai meccanismi che regolano la circolazione delle informazioni online, alla costruzione delle relazioni virtuali e all’influenza che le piattaforme digitali esercitano sui comportamenti quotidiani.

Sara Bianchi, impegnata da anni nello studio degli effetti delle tecnologie digitali sulla persona, e Giuseppe Di Palma, offriranno contributi complementari intrecciando competenze scientifiche, analisi psicologica e conoscenza dei linguaggi della rete. Il dialogo tra discipline diverse consentirà di mettere in luce sia le potenzialità sia le criticità di un sistema comunicativo sempre più pervasivo. Ampio spazio sarà dedicato all’impatto del mondo digitale sui bambini e sugli adolescenti, categorie particolarmente vulnerabili all’esposizione precoce e continuativa ai contenuti online. L’obiettivo dell’iniziativa non è quello di proporre giudizi semplicistici, ma di favorire una maggiore capacità di lettura e interpretazione dei fenomeni digitali, stimolando senso critico, curiosità e responsabilità in genitori, educatori e cittadini.

