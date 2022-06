Intitolazione della cappellina della parrocchia S. Teresa al beato Carlo Acutis

articolo tratto da lasettimanalivorno.it

Sarà una serata molto speciale quella del prossimo 10 giugno alla parrocchia Santa Teresa di Calcutta. Alle 19 infatti, alla presenza dei genitori e dei fratellini, sarà intitolata ufficialmente la cappellina della parrocchia al beato Carlo Acutis. Un momento significativo per un luogo che già accoglie una reliquia e dove numerosi gruppi sono venuti in pellegrinaggio per pregare questo giovane santo. Nell’occasione saranno presenti anche alcuni personaggi famosi dello spettacolo per dar vita ad una sorta di dialogo dibattito sulla figura di questo ragazzo e su come vivere la santità oggi.

Dalle 20 poi apericena e festa giovani con tantissima musica nel giardino della parrocchia, festa alla quale tutti i ragazzi sono invitati a partecipare: i tanti che hanno seguito le agorà di quest’anno, amici, studenti, cresimati e cresimandi e, invitati speciali, i giovani che hanno risposto al questionario per il cammino sinodale della Chiesa italiana, che il vescovo Simone Giusti ha chiesto di incontrare personalmente.

