“Into the Taylor Verse”. Il nuovo libro su Taylor Swift Illustrato da Maddalena Carrai

Sabato 11 maggio, alle 18, da Symphony record shop, piazza Cavour, 23, sarà presentato Into The Taylor Verse – Il nuovo libro su Taylor Swift, illustrato da Maddalena Carrai.

Entra nel mondo di Taylor Swift con quest’omaggio alla sua vita e al suo lavoro scritto dalla co-fondatrice di Swiftian Theory Satu- Hämeenaho-Fox. Questo è il libro per tutti gli Swifties di ogni epoca, il regalo perfetto per il fan di Taylor Swift nella tua vita.

Preparati a immergerti profondamente nella storia della vita di Taylor attraverso il suo modo di scrivere canzoni. Viaggia indietro nel tempo, dove tutto ebbe inizio con il suo album di debutto “Taylor Swift” e viaggia attraverso le ere, dagli incantevoli momenti di Fearless e Speak Now, agli occhiali da sole a cuore rosso di Red, alla scoperta del pop con 1989, agli accoglienti cardigan di Folklore e alle ingioiellate Midnights ed ultimo, ma non meno importante, qualche parola sull’ulto album, The Tortured Poet Department. Il libro è impreziosito da illustrazioni ricche di dettagli, rimandi a video, outfit e photoshoot della cantante, con l’aggiunta di qualche easter egg per impreziosire il tutto.

Includendo le influenze musicali e le esperienze personali che hanno contribuito a rendere Taylor la mente e l’icona che è, questo libro celebra il talento inimitabile di una delle più grandi cantautrici, artiste e amanti dei gatti del mondo. Parlando dei suoi tour rivoluzionari, dei fan accanitamente fedeli e della sua posizione stimolante come donna d’affari, scopri come Taylor utilizza i suoi temi caratteristici dell’adolescenza, delle delusioni d’amore e dell’amicizia femminile per padroneggiare la sua arte, e come il suo genio per i testi toccanti e l’inserimento di indizi segreti ha sviluppato la sua musica in un intero universo da esplorare per gli Swifties. “Are you ready for it?”

Maddalena Carrai (www.maddalenacarrai.com – [email protected] ). Illustratrice e Graphic Designer vive tra Parigi e Livorno in cui nasce nel 1992. Lavora come illustratrice freelance per diversi clienti, nel ramo della moda, dei magazine scientifici, e dell’editoria per adulti e ragazzi.

Ha lavorato come illustratrice per il Born this way ball tour di Lady Gaga, creando diverse illustrazioni per gli ambienti circostanziali al concerto (area press, area relax, area fan ecc). Per Brandon Maxwell ha fatto un lavoro analogo, durante la New York Fashion Week del 2015 e 2016. Come illustratrice lavora anche nell’editoria sia per ragazzi sia per adulti per diversi clienti quali Edizioni Gribaudo, Gallucci editore, Centauria Libri, Cancer World Magazine, Jacobin Italia, L’Espresso e diversi magazine e brand esteri come H&M, The New York Times, Los Angele Times, Wall street Journal, Penguin Random House e molti altri.

Dal 2016 lavora anche come grafica e UX,UI designer per l’azienda livornese Oimmei e dal 2018 insegna alla The Sign Academy di Firenze come insegnate di grafica e illustrazione.

INFO: 05861754832 / 3711449537 [email protected]

