“Invito all’operetta” della Compagnia Lirica Livornese

Giovedì 29 maggio alle 21 al Teatro Verdi di San Vincenzo si terrà una deliziosa serata dedicata al mondo dell’operetta dal titolo “Invito all’operetta” a cura della Compagnia Lirica Livornese come ultimo titolo della stagione teatrale 2024–2025.

Sarà un’antologia di arie, duetti e scenette tratte dalle più celebri operette come La Vedova Allegra, Il Paese dei Campanelli, La Scugnizza, Al Cavallino Bianco, Il Paese del Sorriso, La Duchessa del Bal Tabarin, Ballo al Savoy, La Principessa della Czarda e l’indimenticabile Cin Ci Là che proprio quest’anno ricorre il centenario della prima rappresentazione. Infatti torneremo per una sera ai fasti della “Belle Époque”, quell’epoca di spensieratezza e ricchezza che sta a cavallo tra la fine dell’ottocento e i primi anni dieci del novecento dove su tutti i palcoscenici d’Europa imperava l’Operetta, genere di spettacolo sorto in Francia verso la metà del 1800 e sviluppatosi in Austria verso la fine del 1800, che fonde musica, prosa, danza e comicità. Nata per farci sorridere, le sue semplici storie si svolgono a tempo di valzer, di mazurka o di fox trot, sullo scenario di facili regni, facili amori, violini, principesse e fiumi di champagne.

Protagonisti saranno la simpatica e frizzante cantante e caratterista Paola Pacelli, artista poliedrica in scena da oltre 30 anni con il tenore Massimo Gentili, voce potente e finalista della trasmissione condotta da Jerry Scotti “ IO CANTO SENJOR”, insieme al comico Matteo Micheli. La serata vede la partecipazione straordinaria della soubrette Cosetta Gigli, una delle voci più apprezzate del panorama lirico e dell’Operetta Italiana. Conduce la serata Franco Bocci grande conoscitore e promotore di questo genere di spettacolo. La direzione musicale al pianoforte sarà di Stefania Casu. Direzione Artistica Battista Ceragioli. Organizzazione Alfea Cinematografica. Una serata da non perdere per immergersi nelle più belle e travolgenti melodie dell’Operetta italiana ed Europea. Costo biglietti: 12 euro – 8 euro per le persone che hanno meno di 27 anni e più di 66 anni – 5 euro per i giovani fino a 14 anni.

Informazioni e prenotazioni biglietteria: 389 2530536

