Io non ho paura 2, il grande cinema torna nelle scuole

Il progetto, che coinvolgerà oltre 1.300 studenti di Livorno e provincia, è tra i 138 vincitori di un bando nazionale. In programma laboratori, corsi per docenti e proiezioni gratuite

Dopo il successo della prima edizione, ripartono ufficialmente le attività del progetto “Io non ho paura 2 – le paure vinte in sala – storie senza confini”. Il progetto, che coinvolgerà oltre 1.300 studenti di Livorno e provincia, che è tra i 138 vincitori del bando nazionale promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’anno scolastico 2025-2026. Studenti delle classi degli istituti di Livorno e Cecina, dall’infanzia alle secondarie, lavoreranno con I Licaoni Digital Studio e con operatrici didattiche della cooperativa Itinera per esplorare la paura attraverso la fiaba, dal testo scritto alla costruzione di storyboard e sceneggiature fino alle riprese ed al montaggio, con uno sguardo interculturale sulle diverse narrazioni del mondo. Un lavoro specifico sarà svolto da Livia Giunti, operatrice di educazione visiva a scuola, che con le classi delle primarie farà un’indagine sui racconti orali familiari. Sono già in partenza i percorsi dedicati agli insegnanti al Centro di Documentazione sulle arti dello spettacolo (Villa Maria). Il corso si articola in sei incontri di due ore ciascuno, esplorando: il linguaggio cinematografico e l’apprendimento attivo; gli archetipi della fiaba, il cinema della realtà e il documentario ed infine il passaggio dalla pagina scritta al racconto audiovisivo.

E’ possibile richiedere la partecipazione ai percorsi didattici per le scuole dell’infanzia

Per informazioni inviare una mail [email protected] oppure contattare la segreteria didattica itinera tel. 0586/894563

Appuntamenti al Cinema (Ingresso gratuito)

Le scuole possono già prenotare le proiezioni matinéé attraverso i moduli online. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Cinema Salesiani (ore 9:00 – 11:00)

22 aprile 2026: Mavka e la foresta incantata

28 aprile 2026: La famosa invasione degli orsi in Sicilia

Link iscrizione Cinema Salesiani

Cinema 4 Mori (ore 9:00 – 12:00)

6 maggio 2026: The Animal Kingdom (A cura di FIPILI Horror Festival)

Link iscrizione Cinema 4 Mori

Evento Speciale per adulti e docenti

Martedì 31 marzo, ore 21:30 (Cinema 4 Mori): Proiezione del documentario “Una scuola italiana”. In sala sarà presente il regista Angelo Loy per presentare l’opera e dialogare con il pubblico. L’iniziativa, coordinata dalla Cooperativa Itinera con il supporto del Comune di Livorno e del CRED, vede la collaborazione di partner d’eccellenza: la casa di produzione I Licaoni, Santifanti srl, l’esperta Livia Giunti, l’associazione FIPILI Horror Festival, oltre ai cinema 4 Mori e Salesiani e alla Biblioteca Labronica di Villa Maria.

Risorse online e Contatti

Per tutta la durata del progetto, la piattaforma iononhopaura.com sarà aggiornata con video, tutorial, programmi delle proiezioni e il racconto dei laboratori nelle classi.

Per info e iscrizioni:

Cooperativa Itinera: 0586/894563

Email: [email protected]

Sito web: www.iononhopaura.com

