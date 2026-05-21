Io non ho paura 2, oltre 1.000 studenti raccontano le paure attraverso il cinema

Venerdì 29 maggio al Cinema 4 Mori la giornata conclusiva del progetto di educazione all’immagine del CIPS: proiezioni dei lavori delle scuole livornesi, laboratori creativi e una masterclass dell’attore Paolo Cioni per celebrare un percorso che ha unito fiaba, immaginario e linguaggio audiovisivo

Volge al termine la seconda edizione di “Io non ho paura 2 – le paure vinte in sala – storie senza confini”, il fortunato progetto di educazione all’immagine che ha coinvolto più di 1.000 studenti di Livorno e provincia. L’appuntamento con la celebrazione conclusiva del progetto è per venerdì 29 maggio 2026, dalle ore 09:30 alle 13:00, al Cinema 4 Mori. L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del CIPS (Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola), promossa dal Ministero della Cultura (MiC) e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) per l’anno scolastico 2025-2026, posizionandosi tra i 138 progetti vincitori a livello nazionale per la rilevanza territoriale. Capofila dell’ambizioso percorso è la cooperativa Itinera, supportata da un solido partenariato locale: il Comune di Livorno e il CRED, la Società di Produzione Cinematografica Indipendente I Licaoni, la Santifanti srl, l’Operatrice di Educazione Visiva Livia Giunti e l’associazione FIPILI Horror Festival. La mattinata sarà interamente dedicata al racconto dei laboratori sperimentali svolti in classe e alla visione sul grande schermo dei lavori e dei cortometraggi realizzati dagli alunni – dalle scuole dell’infanzia fino alle secondarie – insieme ai professionisti del settore che li hanno guidati. Quest’anno il filo conduttore è stato l’esplorazione della paura attraverso la fiaba, stimolando la creatività dei ragazzi a partire dalla scrittura fino all’uso della sceneggiatura, dello storyboard e delle riprese. A impreziosire l’evento finale sarà la partecipazione straordinaria dell’attore di cinema e teatro Paolo Cioni, che alle ore 11:30 terrà una speciale masterclass: un momento di approfondimento e confronto diretto con gli studenti e il pubblico in sala.

IL PROGRAMMA DELLA MATTINATA:

• Ore 09:30 – Saluti istituzionali

• Ore 09:45 – Proiezioni e restituzioni dei laboratori:

◦ Scuole dell’infanzia: Proiezione dei risultati del laboratorio “Chi è di scena” (a cura di Coop. Itinera).

◦ Scuole primarie: Proiezione dei risultati del laboratorio “Dal racconto alla scena” (a cura di Livia Giunti).

◦ Racconto per immagini: Presentazione del laboratorio “C’era una volta Ejzenstejn” (a cura di I Licaoni).

◦ Scuole secondarie: Proiezione dei cortometraggi realizzati durante i laboratori “C’era una volta una troupe” (a cura di I Licaoni) e “Dal racconto alla scena” (a cura di Livia Giunti).

• Ore 11:30 – Masterclass con l’attore Paolo Cioni.

• Ore 13:00 – Chiusura del progetto.

L’ingresso e la partecipazione al progetto sono gratuiti.

Per partecipare e ricevere informazioni:

Inviare una mail a: [email protected]

Sito web ufficiale: www.iononhopaura.com

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