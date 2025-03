Io non ho paura – le paure vinte in sala, ai 4 Mori due film per le scuole

Martedì 15 aprile sarà protagonista il film Hai mai avuto paura? e mercoledì 16 aprile sarà proiettato Mimi - Principe delle tenebre. La partecipazione alle proiezioni è gratuita. E' necessaria la prenotazione anticipata da inviare attraverso il link che trovate in fondo all'articolo

Il Cinema Teatro 4 Mori di Livorno sarà la sede delle attività di “Io non ho paura – le paure vinte in sala“, un progetto finanziato dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’iniziativa, organizzata dal FIPILI Horror Festival, partner del progetto insieme al Comune di Livorno, i 4 Mori ed altri operatori del territorio e coordinato da Coop. Itinera, mira a offrire alle giovani generazioni strumenti per affrontare le proprie paure attraverso il linguaggio universale del cinema. Nelle mattine del 15 aprile e del 16 aprile si svolgeranno delle proiezioni di film italiani rivolte agli studenti delle classi III delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti secondari di secondo grado (età 13-18 anni) che esplorano il tema della paura in modi diversi e originali. Martedì 15 aprile sarà protagonista il film “Hai mai avuto paura?” di Ambra Principato. Il film segna l’esordio nel lungometraggio di Principato, sceneggiatrice con una solida esperienza nel mondo del cinema e della serialità televisiva. Il film è una originale commistione di horror e mistery e trae ispirazione dalla figura di Giacomo Leopardi, reinterpretandola in chiave contemporanea, a partire dal romanzo “Io venía pien d’angoscia a rimirarti “(Einaudi, 2016) di Michele Mari dedicato, con licenza d’inventare, alla saga famigliare dei Leopardi. La trama si dipana in un’atmosfera inquietante, dove i protagonisti si trovano ad affrontare paure ancestrali e familiari. Il film esplora il tema dell’accettazione di sé, delle proprie ombre e della dualità che caratterizza l’animo umano. Il cast, composto da giovanissimi interpreti quali Justin Korovkin, Lorenzo Ferrante ed Elisa Pierdominici, offre interpretazioni intense e coinvolgenti. Le regista, che interverrà in remoto, fornirà preziose chiavi di lettura per la visione del film, che sarà seguito da una conversazione con i moderatori.

Mercoledì 16 aprile sarà proiettato “Mimi – Principe delle tenebre” del regista Brando De Sica, un film che reinterpreta il mito del vampiro in chiave contemporanea, ambientandolo in una Napoli inedita e suggestiva. Il film attinge alla tradizione letteraria del romanzo gotico, in particolare a “Dracula” di Bram Stoker e “Carmilla” di Sheridan Le Fanu, per creare una storia originale e coinvolgente. Il film affronta temi come il bullismo, i primi turbamenti adolescenziali e i cambiamenti che caratterizzano questa fase della vita. La presenza del regista Brando De Sica in sala offrirà al pubblico, e in particolare ai giovani studenti, l’opportunità di dialogare direttamente con l’autore, approfondendo i temi del film e le scelte artistiche che lo hanno ispirato. Il cast è composto da giovani attori resi celebri dalla televisione come Domenico Cuomo (Mare Fuori) e Sara Ciocca, (Blanca). La partecipazione alle proiezioni è gratuita. E’ necessaria la prenotazione anticipata da inviare con l’iscrizione della classe attraverso il seguente link: https://forms.gle/A89peJcEswy56NyEA

Le due giornate organizzate da FIPILI Horror Festival proseguiranno nel pomeriggio alla Biblioteca di Villa Maria, Centro di Documentazione sulle arti dello spettacolo con le presentazioni di libri e proiezioni di cortometraggi. Le iniziative sono rivolte a studenti e docenti ma aperte a tutti. Il progetto “Io non ho paura – Le paure vinte in sala”, in corso per questo anno scolastico, oltre alle proiezione di film offre un programma di formazione completo e interattivo. I laboratori, condotti da professionisti del settore, offrono ai partecipanti, studenti di ogni ordine e grado di Livorno e provincia, l’opportunità di avvicinarsi al cinema e di sperimentare concretamente le diverse fasi della produzione cinematografica. Tutte le informazioni su www.iononhopaura.com. La cooperativa Itinera, in collaborazione con il Comune di Livorno, la Società di Produzione Cinematografica Indipendente I Licaoni, Santifanti srl e l’associazione FILIPI Horror Festival ha curato la realizzazione del progetto.

