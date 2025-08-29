Io non sono nessuno a Villa Fabbricotti

La proiezione del film, dedicato alla storia di Mariasilvia Spolato, si inserisce all'interno della rassegna cinematografica "Il cinema in villa" organizzata dal Cinema Teatro 4 Mori. L'evento sarà in collaborazione con le associazioni Arcigay Livorno e Agedo Livorno

Martedì 2 settembre, alle ore 21 in Villa Fabbricotti, sarà proiettato il film “Io non sono nessuno“, dedicato alla storia di Mariasilvia Spolato all’interno della rassegna cinematografica “Il cinema in villa” organizzata dal Cinema Teatro 4 Mori. Mariasilvia Spolato è stata un’attivista per i diritti LGBTQIA+, una delle pioniere del movimento per i diritti delle persone omosessuali e la prima donna in Italia a dichiararsi pubblicamente lesbica. L’evento sarà in collaborazione con le associazioni Arcigay Livorno e Agedo Livorno. Prima della proiezione sarà mostrato un videomessaggio della regista del film Geraldine Ottier. A seguito ci sarà una introduzione a cura di Martina Cardamone, presidente di Arcigay Livorno, e Denise Bertozzi, consigliera comunale del Comune di Livorno, che ha collaborato per la realizzazione di questo evento. Il costo del biglietto è di € 3,50. Per gli organizzatori poter dare visibilità alla storia di Spolato e alle soggettività lesbiche è fonte di grande orgoglio.

