“Io, Puccini”: musica, parola e teatro al Nuovo Teatro delle Commedie

Sabato 7 febbraio, alle 21.15, il Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno ospiterà “Io, Puccini”, un evento musicale e teatrale capace di intrecciare parola, musica e narrazione in un omaggio originale e coinvolgente a Giacomo Puccini

Lo spettacolo propone un percorso emozionale tra alcune delle pagine più celebri del Maestro, eseguite al pianoforte e cantate da due soprani, alternate a momenti di racconto affidati a una voce recitante che, vestendo i panni dello stesso Puccini, guiderà il pubblico nella genesi delle opere, tra ispirazioni, passioni e vita vissuta.

Sul palco Cristiano Manzoni, al pianoforte e nel ruolo di Giacomo Puccini come voce narrante, affiancato dai soprani Melissa D’Ottavi e Barbara Terreni, interpreti delle arie pucciniane che scandiranno il racconto musicale della serata.

La direzione artistica è affidata al Maestro David Boldrini, che firma anche il progetto dello spettacolo, pensato come un ritratto intimo e teatrale del compositore, capace di avvicinare il pubblico non solo alla sua musica, ma anche all’uomo dietro il genio.

L’ingresso ha un costo di data-end=”1592″>10 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a [email protected].

Un appuntamento che promette di unire lirica e teatro in una forma originale, nel segno di uno dei più grandi compositori della storia della musica italiana

