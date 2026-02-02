“Io, Puccini”: musica, parola e teatro al Nuovo Teatro delle Commedie
Sabato 7 febbraio, alle 21.15, il Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno ospiterà “Io, Puccini”, un evento musicale e teatrale capace di intrecciare parola, musica e narrazione in un omaggio originale e coinvolgente a Giacomo Puccini
Lo spettacolo propone un percorso emozionale tra alcune delle pagine più celebri del Maestro, eseguite al pianoforte e cantate da due soprani, alternate a momenti di racconto affidati a una voce recitante che, vestendo i panni dello stesso Puccini, guiderà il pubblico nella genesi delle opere, tra ispirazioni, passioni e vita vissuta.
Sul palco Cristiano Manzoni, al pianoforte e nel ruolo di Giacomo Puccini come voce narrante, affiancato dai soprani Melissa D’Ottavi e Barbara Terreni, interpreti delle arie pucciniane che scandiranno il racconto musicale della serata.
La direzione artistica è affidata al Maestro David Boldrini, che firma anche il progetto dello spettacolo, pensato come un ritratto intimo e teatrale del compositore, capace di avvicinare il pubblico non solo alla sua musica, ma anche all’uomo dietro il genio.
L'ingresso ha un costo di 10 euro.
Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a [email protected].
Un appuntamento che promette di unire lirica e teatro in una forma originale, nel segno di uno dei più grandi compositori della storia della musica italiana
