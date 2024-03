Io studio a Porta a Mare, tutti i giovedì alle Officine Storiche

Tutti i giovedì dalle 15 alle 17 a partire dal 21 marzo, le Officine Storiche diventano una grande sala studio per ragazzi dai 14 ai 19 anni con Divertimparando: gli studenti avranno infatti a disposizione un tutor che li aiuterà nei compiti scolastici di qualsiasi materia

Porta a Mare prosegue con il fitto programma di eventi e attività 2024, lanciando l’iniziativa “Io studio a Porta a Mare”. Tutti i giovedì dalle 15 alle 17 a partire dal 21 Marzo, le Officine Storiche diventano una grande sala studio per ragazzi dai 14 ai 19 anni. Gli studenti avranno infatti a disposizione un tutor che li aiuterà nei compiti scolastici di qualsiasi materia. L’approccio proposto, non sarà quello canonico, ma sarà un metodo divertente e tutto da scoprire grazie a Divertimparando, partner dell’iniziativa. Divertimparando rappresenta una realtà cittadina composta da un gruppo di giovani tutor e formatori, che basano la propria attività su importanti principi: rispetto, fiducia, passione, unione, uguaglianza, accessibilità, disponibilità, trasparenza e qualità.

Il motto di Divertimparando è: “imparare divertendosi si può!” perché in ogni attività proposta è sempre possibile approcciarsi con un’ottica positiva e differente. Una filosofia di apprendimento che si basa su valori e attitudini condivise da Porta a Mare e che ha portato al lancio di questa iniziativa importante per le nuove generazioni livornesi.

Porta a Mare continua così ad essere un punto di riferimento importante per la città ed è pronta ad accogliere tutti i Livornesi, per vivere insieme dei momenti unici. Il Calendario eventi 2024 è in continua evoluzione. Tutte le iniziative vi aspettano sul sito, i canali social e la newsletter di Porta a Mare. Tutti gli eventi sono gratuiti, ad ingresso libero.

Condividi:

Riproduzione riservata ©