“Io ti amo mica tanto”, via alla terza edizione del festival contro la violenza di genere

Dal 24 al 26 novembre reading, spettacoli, presentazioni di libri e proiezioni. La vice sindaca Libera Camici: "Bisogna pensare agli strumenti che le famiglie, la scuola, ma anche il teatro, possono offrire per una sinergia vincente"

di Giulia Bellaveglia

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, il Centro artistico Il Grattacielo torna a far parlare di sé, e lo fa attraverso la terza edizione del mini festival, dedicato alla tematica, “Io ti amo mica tanto” per la direzione artistica di Eleonora Zacchi. Tanti appuntamenti, in programma da venerdì 24 a domenica 26 novembre, tra letture aperte a tutti, spettacoli, presentazioni di libri e proiezioni. “Una bella iniziativa – commenta la vice sindaca con delega alle pari opportunità Libera Camici – capace di parlare ad una platea veramente ampia con un target differenziato.

La prima cosa da mettere in atto per contrastare questo fenomeno è infatti un cambiamento culturale. Bisogna pensare agli strumenti che le famiglie, la scuola, ma anche il teatro, possono offrire per una sinergia vincente”. Ad aprire le danze venerdì 24 alle 19 la presentazione del libro “La verità arriva all’improvviso” di Paolo Vanacore, a seguire alle 20 il reading collettivo “Sentenze” (replica sabato 25 alle 12 al Mercato delle Vettovaglie e alle 20 al Grattacielo) e alle 21.15 lo spettacolo “L’incontro” di Zacchi (replica sabato 25 sempre alle 21.15). Infine, domenica 26 la proiezione del film “Tutta la bellezza e il dolore” di Laura Poitras, Leone d’oro a Venezia 2022. “Noi – spiega Zacchi – crediamo che il teatro sia un mezzo capace di trasmettere valori importanti a tutte le fasce d’età, ecco perché abbiamo deciso di aprire i reading a tutta la cittadinanza. Chiunque può contattarci e prendere parte a queste letture sull’excursus della giustizia legata alla violenza contro le donne.

Lo spettacolo invece, è tratto dal film di Ettore Scola Una giornata particolare. Due anime sole, ognuna per un motivo diverso, si incontrano e riescono a vivere un momento di libertà”. I reading e la presentazione del libro sono accessibili ad ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni (gradite ma non obbligatorie) [email protected], messaggio Whatsapp 3407550530, telefono 0586/89009.

Condividi:

Riproduzione riservata ©