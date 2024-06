(1) Allegati (1) Programma corse stagione ippica 2024

Ippodromo Caprilli, presentata la stagione 2024. Il programma

Giornata d'apertura prevista per mercoledì 5 giugno con le super ospiti Barbara De Rossi e Alba Parietti. Coppa del Mare e Criterium Labronico in programma per venerdì 16 agosto

di Giulia Bellaveglia

Presentata la stagione ippica 2024 dell’Ippodromo Federico Caprilli (clicca sul bottone celeste sopra al titolo per leggere il programma completo). Il programma, a cura di Sistema Cavallo, società che gestisce l’impianto, prenderà il via mercoledì 5 giugno alle 19.45, con l’unico appuntamento preserale. L’orario di inizio delle corse in notturna è infatti previsto per le 20.45 o per le 21.20, in base al numero delle competizioni (5 o 6). Presenti anche i due appuntamenti di grande tradizione cittadina: la 79esima Coppa del Mare e il Criterium Labronico, entrambi in programma per venerdì 16 agosto.

“Le attività – spiega Silvio Toriello di Sistema Cavallo – non si limiteranno esclusivamente a quelle di corsa. L’obiettivo è fare in modo di far tornare a vivere questo ippodromo come negli anni ‘80/’90, una cosa che non è difficile, perché le partecipazioni degli anni 2022 e 2023 sono state molto soddisfacenti. Un aspetto che testimonia quanta importanza abbia Livorno in un assetto nazionale. Il rapporto tra montepremi – 812mila e 500 euro con media euro/giornata di 32mila e 500 ndr – e giornate è in sostanziale equilibrio, anche se non è stato affatto facile mantenerlo tale”. E per l’avvio prevista una serata con ospiti speciali: l’attrice Barbara De Rossi e la conduttrice televisiva – e non solo – Alba Parietti. “La scelta di far partecipare personaggi un po’ più noti – prosegue Toriello – ha lo scopo di sensibilizzare persone che hanno messo un po’ da parte l’ippica e nelle quali è necessario riportare alla memoria quanto bella possa essere”.

Anche per il 2024 l’impianto d’illuminazione sarà provvisorio ma arricchito da 57 torri faro. La serata inaugurale sarà trasmessa su Equ tv e arricchita da un evento nel quale le due ospiti racconteranno il loro forte legame con i cavalli da corsa. Per quanto concerne invece le questioni burocratiche di gestione della struttura (Sistema Cavallo opera attualmente in regime di proroga) verrà pubblicato a giorni sul sito del Comune il bando di partenariato pubblico-privato che assegnerà la gestione per i prossimi vent’anni.

Condividi:

Riproduzione riservata ©