“Ir’ collegio der’ corallo”, il vernacolo torna al Teatro 4 Mori

Cosa succederebbe se tutti gli anziani fossero d’improvviso costretti a tornare a scuola alla loro età? È questo il tema su cui gioca “Ir’ collegio der’ corallo”, commedia in vernacolo di Alessio Nencioni per la Compagnia La Carovana, in scena domenica 14 aprile alle 16 sul palco del Cinema Teatro 4 Mori

Cosa succederebbe se tutti gli anziani fossero d’improvviso costretti a tornare a scuola alla loro età? È questo il tema su cui gioca “Ir’ collegio der’ corallo”, commedia in vernacolo di Alessio Nencioni per la Compagnia La Carovana, in scena domenica 14 aprile alle 16 sul palco del Cinema Teatro 4 Mori, nell’ambito della rassegna 2023/2024 organizzata dalle Compagnie Livornesi Riunite. “Lo spettacolo – spiega Nencioni – racconta di una legge emanata improvvisamente dal Governo che obbliga tutte le persone che percepiscono una pensione ad aver conseguito almeno il livello di istruzione della quinta elementare. Come sappiamo bene chi oggi è molto anziano, ha fatto al massimo la prima o la seconda elementare. Ma qui la legge impone un aut aut: rimettersi in pari con gli studi, o ricevere una multa per gli anni di pensione ingiustamente percepiti. Così le famiglie livornesi cercano di invogliare i propri anziani a tornare a scuola». Il tutto, naturalmente, all’interno di un contesto super divertente. «Il ridicolo – prosegue l’autore, regista e interprete – sta nel fatto che anche i rapporti vengono invertiti: i vecchi tornano bambini, persino nel linguaggio: I bimbi son venuti? si sente dire riferendosi agli ultraottantenni”.

E le sorprese non finiscono qui. “La commedia dura un’ora e mezza, quindi abbiamo aggiunto circa 45 minuti di intrattenimento per raggiungere le classiche 2 ore. A seguire ci sarà un varietà con scenette e canzoni in vernacolo”.

Il tutto con un cast d’eccezione: Alessio Nencioni (Piera), Angelo Menapace (Petunia), Katia Collorà (Fresia), Daniele Guidi (Ginevra), Claudio Porri (Goffredo), Francesco Santini (Agostino), Valeria Nuti (Maria Giuseppa), Vincenzo Coscia (Torquato).

Direttore di scena Nencioni, musiche Scherzi a parte e Tg1, audio e luci Mauro Ferri. Per informazioni e prevendite www.cinema4mori.it oppure 342/543.12.47.

Costo biglietti 0-3 anni gratuito (con bambino seduto in braccio), ridotto (over 65 e possessori biglietto spettacolo precedente) 10 euro, intero 13 euro.

