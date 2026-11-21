“Istantanee di Icone”, le storie di donne straordinarie diventano una lettura teatrale

Da Gabrielle Chanel a Marie Curie, da Aretha Franklin a Oriana Fallaci: giovedì 26 novembre, al ristorante Da Guglie, un viaggio tra le donne che hanno lasciato il segno nella storia, nella cultura e nella società. Ingresso libero

Ci sono donne che hanno cambiato il mondo con un gesto, una scoperta, una creazione o una scelta coraggiosa. Donne che hanno sfidato convenzioni, pregiudizi e discriminazioni, lasciando un’impronta destinata a sopravvivere al tempo. Le loro storie, le loro battaglie e soprattutto i loro pensieri tornano a vivere in “Istantanee di Icone – racconti di donne che hanno lasciato il segno”, la lettura teatrale in programma giovedì 26 novembre alle 19 al ristorante “Da Guglie”, in via P. Levi 29, nella zona di Porta a Mare.

L’iniziativa, che si inserisce nel clima delle riflessioni legate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, propone un percorso attraverso alcune figure femminili che, in epoche e ambiti differenti, hanno saputo rompere gli schemi e conquistare un posto nella storia.

Che cosa muoveva lo spirito ruggente di Gabrielle Chanel quando creava il celebre tubino nero? Quali pensieri attraversarono la mente di Emily Davidson prima di compiere il suo gesto estremo, gettandosi sotto il cavallo di re Giorgio V? E che cosa potrebbero raccontare oggi Marie Curie e Aretha Franklin, entrambe costrette a confrontarsi con discriminazioni legate al genere e, nel caso della cantante americana, anche alla razza?

E ancora, come riuscì Oriana Fallaci a trattenere rabbia e indignazione durante la celebre intervista all’ayatollah Khomeini? Domande che diventano spunti per immaginare, conoscere e rileggere da una prospettiva diversa le vicende di donne che hanno attraversato il proprio tempo senza lasciarsi definire dai limiti imposti dalla società.

La lettura teatrale è scritta da Vanessa Turinelli e diretta da Eva Kosa, con la collaborazione di Giulia Bicchielli, Sara Brilli, Paolo Compagnoni e Paola Ronzon.

Un appuntamento che vuole essere non soltanto un omaggio a grandi protagoniste della storia, ma anche un’occasione per riflettere sul coraggio, sull’emancipazione e sulla libertà femminile. Perché dietro ogni icona c’è una persona, con le sue contraddizioni, le sue battaglie e le sue scelte.

L’appuntamento è per giovedì 26 novembre alle 19 al ristorante “Da Guglie”, in via P. Levi 29, a Porta a Mare. L’ingresso alla lettura teatrale è libero. Per informazioni è possibile contattare il numero 0586 1860884.

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