Istituto Mascagni, uno speciale in onda su Rai 5

L’Università musicale livornese approda al programma culturale della Tv pubblica In onda venerdì 2 settembre alle 18

Venerdì 2 settembre alle 18, sulla rete nazionale Rai 5, che produce servizi di cultura, spettacolo e scienze, va in onda uno speciale dal titolo Il Mascagni a Livorno.

Si tratta di un ampio servizio che documenta l’alto livello dei percorsi formativi che il Conservatorio livornese offre ai giovani aspiranti musicisti.

“Debbo dire che è con molto piacere, e anche con una punta d’orgoglio, che abbiamo accolto l’idea di questo special – ha commentato Marco Luise, presidente del Mascagni – Credo sia bene cogliere ogni possibile occasione per far conoscere questa scuola, una delle quattro università musicali presenti nella nostra regione, e il ruolo fondamentale che riveste nella vita culturale della città e della Toscana”.

Un Istituto di Alta Formazione Artistica Musicale che conta quasi 400 studenti, il cui corpo docente vede la presenza di concertisti di fama e prestigio internazionali, per seguire le lezioni dei quali molti giovani vengono da fuori regione e anche dall’estero. Ma non solo. Perché insieme alla fondamentale attività di formazione il Mascagni svolge anche quella di soggetto culturale che, anche solo da marzo a oggi, ha prodotto un ventina di concerti di grande rilevanza con le iniziative del Festival Nardini, della Rassegna dei Conservatori toscani, anch’essa intitolata a Pietro Nardini, con la stagione concertistica Primavera di Musica; che, in sinergia con il Teatro della città, ha preso parte a molte iniziative del Festival Mascagni e che è partner del Livorno Music Festival nelle iniziative di masterclass e di concerti.

Lo special ha momenti di grande interesse, documenta esperienze didattiche, testimonia dello scambio culturale vivace e reciproco fra docenti e allievi, regalando uno spaccato vivo di quello che è l’humus fertile nel quale crescono i giovani musicisti al Mascagni.

