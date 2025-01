(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA

Itinerari in Collezione, giornata di studi a Fondazione Livorno

Itinerari in collezione è il titolo del percorso organizzato da Fondazione Livorno e Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici dell’Università di Firenze con l’obiettivo di valorizzare artisti e opere presenti nella collezione d’arte dell’Ente. Nel corso del 2024, e più precisamente dal mese di gennaio a giugno, gli studenti di Storia dell’arte contemporanea e di Catalogazione dei beni culturali, seguiti dai professori Giorgio Bacci e Cristiano Giometti e con la collaborazione del personale della Fondazione Livorno, hanno svolto studi specifici su opere pittoriche, grafiche e scultoree di alcuni fra i maggiori artisti toscani attivi tra la fine dell’Ottocento e l’inizio degli anni Duemila. Ogni specializzando ha selezionato un’opera della collezione per poi analizzarla, interpretarla e contestualizzarla sulla base di tutte le specifiche tecniche, storiche e contenutistiche. Un vero e proprio tête-à-tête con l’opera, ma anche un esercizio di critica d’arte che, sommato alla preparazione teorica acquisita grazie al percorso di studi universitario, costituisce un’opportunità formativa unica, consentendo agli studenti di instaurare un rapporto più autentico, diretto e stimolante con il mondo dell’arte.

La giornata di studi di mercoledì 15 gennaio, aperta al pubblico, si svolgerà in tre sessioni e consisterà nella restituzione degli approfondimenti realizzati dai giovani studiosi e che hanno riguardato, tra gli altri, importanti artisti come Vittore Grubicy De Dragon, Benvenuto Benvenuti e Osvaldo Peruzzi, pittore a cui è dedicata la mostra Splendore geometrico futurista, attualmente allestita nelle sale espositive della Fondazione. La giornata sarà inoltre l’occasione per presentare, con la partecipazione di Michele Pierleoni, il secondo volume di Itinerari in collezione, nonché terzo volume della collana “Quaderni d’arte” di Fondazione Livorno curato dai docenti Giorgio Bacci e Cristiano Giometti. Il libro è edito da Bandecchi & Vivaldi e raccoglie gli studi condotti e già illustrati dagli specializzandi nel corso della III giornata di studi che ha avuto luogo a gennaio 2024.

9.00 – Saluti

Luciano Barsotti, Presidente Fondazione Livorno

Sonia Chiodo, Direttrice Scuola di specializzazione in Beni storico-artistici, Università degli Studi di Firenze

9.15 – II volume di Itinerari in Collezione

Presentazione del volume sulla III giornata di studi a cura di Giorgio Bacci e Cristiano Giometti con la partecipazione di Michele Pierleoni (Pontedera, Bandecchi e Vivaldi, 2025)

I SESSIONE

Modera Cristiano Giometti (Università degli Studi di Firenze)

9.30 Giorgia Balestrino: Vittore Grubicy de Dragon, In Fiandra, Peschiera, 1893-1894 ca.

9.50 Alessandra Fiaschi: Gabriele Gabrielli, Terra di Morti, 1915-1917 ca.

10.10 Giulia Cavicchioli: Benvenuto Benvenuti, Cancelletto, 1921 ca.

10.30 Irene Parentini: Alberto Zampieri, La Venezia Livornese, 1940

II SESSIONE

Modera Giorgio Bacci (Università degli Studi di Firenze)

10.50 Margherita Giulietti: Luigi Servolini, Atleti di Italia, 1940.

11.10 Caterina Corsi: Ferdinando Chevrier, Situazione, 1956

11.30 Corinna Garau: Giulio Guiggi, Nudo di donna, 1957-1959 ca.

11.50 Alice Granatiero: Renato Spagnoli, S.T., 1968

III SESSIONE

Modera Costanza Musetti (Fondazione Livorno)

12.10 Paola Gentile: Pierino Fornaciari, Arrostitaro beirutino, 1974

12.30 Margherita Bicocchi: Daniel Schinasi, Contadina siciliana, 1980

12.50 Margherita Cence: Osvaldo Peruzzi, Ferrari, 1985 circa

