Izzera (va alla Merica) a “Il Grattacielo”

Approda in Toscana IZZERA (va alla Merica), lo spettacolo teatrale scritto da Michele Cecchini e interpretato da Preziosa Salatino, che ne ha curato pure la regia. La produzione è del Teatro Atlante di Palermo.

Dopo Siena (giovedì 16 gennaio) lo spettacolo sarà messo in scena venerdì 17 gennaio, alle ore 21.15, al Centro artistico “Il Grattacielo”, via del Platano, 6. Prima, alle 19,30 incontro con l’autore Michele Cecchini con aperitivo dalle ore 19,30.

Per info e prenotazioni: 3407550530; [email protected]

Venerdì 17 gennaio, ore 21.15 Livorno, Centro artistico “Il Grattacielo”

IZZERA (va alla Merica)

uno spettacolo di e con

Preziosa Salatino

testo di Michele Cecchini produzione: Teatro Atlante

Biglietti € 12/€10. Prenotazioni: Tel. 0586 890093 (dalle 17 alle 19). [email protected] – [email protected] .

I prossimo appuntamenti si terranno sabato 18 gennaio a Fauglia (PI), Teatro Comunale, ore 21.15, e domenica 19 gennaio a Vada (LI), Teatro l’Ordigno, ore 17.15.

Izzera è una ragazza che, alla fine degli anni ’20 del secolo scorso, parte da un paesino della Garfagnana in Lucchesia per raggiungere il fidanzato emigrato a San Francisco. Ne emerge un affresco della cosiddetta “Merica”, percepita come troppo grande, e della condizione di sradicamento degli italians, costretti a pala e piccone.

Un disorientamento anche linguistico: come tutti gli altri, Izzera, infatti, a poco a poco parlerà l’italiese, quello strampalato miscuglio di italiano e inglese tipico degli emigrati di prima generazione: una commistione goffa eppure estremamente poetica, che racconta lo spaesamento e il disperato tentativo di integrarsi in una realtà tanto diversa da quella di origine da parte di chi è destinato ad abitare una terra di mezzo, quella di chi non è ancora e allo stesso tempo non è più. Izzera è una sarta: in scena è accompagnata dai suoi strumenti di lavoro che scandiscono il racconto facendosi veicolo di ricordi. Col suo corpo, la sua voce, e le sue parole “imbroglione”, Izzera attraversa un’epoca e un oceano, restituendoci uno spaccato di storia che proietta la sua luce sul nostro presente.

“Eppi è quando sei felice. E chissà se era felice davvero Antonio mio bello quando diceva che la Merica gli piaceva very much”.

Preziosa Salatino – Attrice, autrice, regista e operatrice di teatro sociale. Nel 2006 ha fondato assieme ad Emilio Ajovalasit il Teatro Atlante di Palermo, che tuttora dirige, e grazie al quale ha prodotto decine di spettacoli. Particolarmente interessata ai temi di impegno civile, ha scritto e interpretato testi che parlano di mafia, immigrazione, salute mentale. Dal 2021 dirige assieme a Giuseppe di Vincenzo il festival di poesia performativa P/Atto-Poesia in Azione.

Michele Cecchini – nato a Lucca nel 1972, vive a Livorno da anni dove insegna materie letterarie in una scuola superiore. Per Bollati Boringhieri ha pubblicato i romanzi: “Un morso all’improvviso” (2023), “E questo è niente” (2021), “Il cielo per ultimo” (2019). In precedenza per le Edizioni Erasmo di Livorno, “Dall’aprile a shantih” (2010) e “Per il bene che ti voglio” (2015).

Ha scritto inoltre la postfazione a “Aprire il fuoco” di Luciano Bianciardi (Minimum Fax). Ha collaborato alla stesura dei testi dell’album “Anime storte” di Bobo Rondelli. Pubblica racconti per le riviste “Le parole e le cose” e “Il primo amore”.

