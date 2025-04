Jazz. Charles Mingus Day

Per la Dodicesima edizione del Jazz Appreciation Month Livorno Aprile 2025, a cura del Comitato Unesco Jazz Day Livorno, in collaborazione con il Comune di Livorno, il Conservatorio statale Pietro Mascagni, il Club per l’Unesco di Livorno, il Museo di storia naturale del Mediterraneo e Symphony martedì 22 aprile viene pubblicato su YouTube e sui social l’esibizione dei contrabbassisti Nino Pellegrini e Simone Pesi in occasione della 6° edizione della CHARLES MINGUS DAY realizzata “nel ventre della balena ‘Annie’” nella Sala del Mare del Museo di Storia naturale del Mediterraneo, con musiche di Charles Mingus. https://youtu.be/cVnxdiDdlyk .

La Charles Mingus Day, è un’iniziativa lanciata a livello internazionale dal Comitato livornese insieme a Stefano Zenni, uno dei maggiori musicologi di jazz europei. Charles Mingus, contrabbassista, pianista e compositore statunitense, è uno dei più grandi musicisti e compositori jazz della storia della musica che ha collaborato con i più grandi jazzisti del suo tempo tra cui Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker, Dizzy Gillespie e Herbie Hancock.

Nino Pellegrini, livornese, ha alle spalle esperienze importanti nell’Orchestra Nazionale Giovanile di Jazz diretta da Bruno Tommaso, grazie alla quale si è esibito con ospiti quali Peter Erskine, Palle Danielsson e John Taylor, e nell’Ensemble Theatrum di Stefano Battaglia.

Le sue innumerevoli collaborazioni vanno da Luca Flores a Enrico Rava, da Paolo Fresu a Paul McCandless, da Deborah Davis a Tino Tracanna. Ha inciso il disco a suo nome “Emma e il Martedì”, con brani inediti, ed è presente su cinque cd con Michela Lombardi, l’ultimo dei quali è “From Distant Shores” (in trio con Michela Lombardi e Francesco Lo Castro).

Simone Pesi è una felice recente scoperta. Inizia lo studio del basso elettrico a 14 anni dopo aver suonato il clarinetto nella banda della sua città. Diplomato in contrabasso jazz presso il conservatorio Mascagni di Livorno, ha studiato con Lello Pareti, Domenico Santaniello, Giuseppe Venezia, Luca Bulgarelli, Thomas Fonnesbæk, Maurizio Giammarco. Abile e musicale, è già amato e stimato da tutti i musicisti di jazz della zona e si avvia verso una brillante carriera. Suona negli Sgurz, formazione musicale nata a Pistoia nel 2018 con la quale mantiene una frequente attività live. Ha suonato al Teatro Pacini di Pescia insieme a Moni Ovadia, al Levigliani Wine Art Festival, al Settembre Quarratino, Poma Liberatutti, Teatro Wanda Capodaglio a Castelfranco Piandiscò, Teatro Goldoni di Livorno.

Video prima edizione del Mingus Day:

https://youtu.be/s4NdLIeAeM0?si=xuUVbit2wApK7Lgm

Comitato Unesco Jazz Day Livorno

