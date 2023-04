Jazz Club, Grande Jam Session Tradizionale

Per partecipare alla serata occorre la prenotazione obbligatoria: Chiara Carboni, email: [email protected] . Ingresso con contributo volontario

Domenica 30 aprile, Giornata Internazionale UNESCO del Jazz, termina l’11° edizione di Aprile Mese del Jazz, JAM Jazz Appreciation Month Livorno 2023, a cura del Comitato Unesco Jazz Day Livorno. E come consuetudine il Mese del Jazz finirà con una GRANDE JAM SESSION TRADIZIONALE, quest’anno ospitata al Circolo musicale Amici dell’Opera “Galliano Masini” di piazza Manin, 8, che per una sera diventerà JAZZ CLUB .

Partecipano Nino Pellegrini, contrabbasso, Francesco Petreni, batteria, Maria Laura Bigliazzi, voce, Andrea Pellegrini, pianoforte, Nicola Carrai, Stick, Federico Monzani, pianoforte, e tanti altri musicisti. Intervento dell’attore Claudio Monteleone.

Per consentire la partecipazione dei tanti appassionati del jazz la serata sarà suddivisa in due turni: il primo alle ore 21.00; il secondo turno alle ore 22.30.

Info: Circolo Galliano Masini, Piazza Manin, 8 – Tel. 0586 899043

Questa edizione ha visto lo svolgersi nel mese di Aprile di ben 34 eventi tra concerti, incontri, mostre, conferenze, performance danza e presentazione di libri, che hanno coinvolto cinquantuno musicisti e oltre trenta artisti (attori, scenografi, registi, autori, scrittori, coreografi, docenti, pittori, grafici, giornalisti), che si sono esibiti o hanno partecipato ai vari eventi che si sono svolti a Livorno, Pisa, Rosignano, Vada, in diciotto locali, teatri e altri luoghi; dodici gli Enti e le Associazioni coinvolte a vario titolo nel mese del jazz, a cui va il ringraziamento del Comitato Unesco Jazz Day Livorno.

Un grazie particolare al Club per l’UNESCO di Livorno presieduto dalla dottoressa Rossella Chelini.

Tutti gli eventi sono stati coordinati e pubblicizzati dal Comitato fondato nel 2012, composto da Andrea Pellegrini, Chiara Carboni e Maurizio Mini. Presidente Onorario Gian Franco Reverberi.

Promosso dal musicista Andrea Pellegrini, il Comitato svolge essenzialmente una funzione di stimolo presso un gran numero di soggetti suggerendo e incoraggiando la creazione di eventi a sostegno del jazz; garantisce da oltre 10 anni il coordinamento e la comunicazione degli eventi (stampa e distribuzione di locandine e manifesti) e la diffusione presso i media cartacei e on-line; inoltre ottiene la collaborazione ed il patrocinio del Comune di Livorno e di UNESCO Italia (CNI Commissione Nazionale Italiana per UNESCO).

Livorno è in prima linea dal 2012 sul fronte della promozione del Jazz ricevendo, unica città italiana, ogni anno il prestigioso patrocinio di UNESCO Italia. Livorno è stata inoltre la prima città italiana ad attivarsi per raccogliere le sollecitazioni UNESCO diramate a livello mondiale nel Novembre 2011. UNESCO infatti invitò allora tutti i soggetti culturali a sostenere la diffusione del Jazz.

Grazie all’interessamento di Andrea Pellegrini, rappresentante italiano in EMU – European Music School Union, organismo riconosciuto da UNESCO e membro di IMC – International Music Council – Livorno è l’unica città italiana che promuove iniziative per tutto il mese di Aprile a somiglianza di quanto accade negli USA (“J.A.M. – Jazz Appreciation Month”); nel 2017 ad esempio abbiamo promosso ben 41 iniziative nel mese di Aprile.

Questi primati non devono rappresentare un vanto orgoglioso ma invitano a amore e responsabilità verso questa storia costruita insieme.

A differenza di quanto accade in molte altre località italiane il nostro Comitato svolge tutto il lavoro di promozione, coordinamento e relazioni internazionali senza ricevere finanziamenti di alcun tipo.

Il Comitato UNESCO Jazz Day Livorno ha ricevuto due lettere di elogio dal prestigioso Thelonious Monk Institute e dal grande Herbie Hancock.

Il Comitato si è fatto promotore dell’assegnazione del premio comunale La Canaviglia al grande Gianfranco Reverberi, presidente onorario del Comitato stesso; ha promosso e organizzato l’apposizione della targa sulla casa natale di Piero Ciampi in collaborazione con la Banda Municipale. Il Comitato ha poi realizzato un opuscolo nel 2017 per il centenario del primo disco di Jazz e un altro nel 2018 dedicato a Piero Ciampi; inoltre, la targa dedicata al grande poeta tedesco Hermann Hesse all’interno del Terminal Crociere del Porto di Livorno in occasione della Giornata nazionale del mare (11 Aprile) in collaborazione con Club UNESCO per Livorno e Autorità Portuale; ha istituito il Charles Mingus Day (22 Aprile dal 2019) in coordinazione con il musicologo Stefano Zenni; ogni 23 aprile, Giornata mondiale del libro, organizza una presentazione di un libro sul Jazz dal 2012.

L’anno scorso ci ha lasciato Lauro Lubrano, presidente dello storico Jazz Club Livorno, che è stato a lungo parte attiva del Comitato sostenendo appuntamenti di ascolto guidato molto seguiti. Lauro sarà ricordato durante l’incontro del 22 Aprile. Inoltre la locandina riporta l’immagine del grande Tony Mazzone, chitarrista jazz e gestore dello storico negozio di musica “Tony – Music City”, anch’egli recentemente scomparso, così come la locandina dell’edizione 2013 ricordava il trombettista e band leader Livio Marchetti: amiamo ricordare i nostri grandi vecchi quando se ne vanno.

Il direttore generale UNESCO Erik Falt ha portato il nostro lavoro come esempio per indicare come si deve lavorare per seguire le direttive UNESCO all’assemblea nazionale dei Club UNESCO italiani nel 2016 impegnandosi a donare all’allora presidente USA, Barak Obama, la locandina delle iniziative livornesi.

