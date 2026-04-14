Jazz Eyes – Melograno Art Gallery per l’International Jazz Day Unesco 2026
In occasione dell’International Jazz Day UNESCO Livorno 2026, la Melograno Art Gallery presenta “Jazz Eyes – L’arte dialoga col Jazz”, una mostra che esplora il rapporto tra arti visive e linguaggio jazzistico. L’inaugurazione si terrà sabato 18 aprile alle 18.30 negli spazi della galleria, in via Marradi 62/68.
L’esposizione si inserisce nel percorso diffuso che coinvolge numerosi luoghi culturali della città, offrendo una tappa in cui la musica diventa immagine e l’immagine diventa ascolto. Gli artisti selezionati interpretano l’essenza del jazz attraverso tecniche e sensibilità differenti: c’è chi rende omaggio ai grandi protagonisti della storia del genere e chi traduce in forma visiva la sua natura improvvisativa, fatta di ritmo, libertà e continua ricerca espressiva.
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