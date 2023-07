Jazz, Livorno in Blu al Museo di Storia Naturale

Mercoledì 26 luglio, alle ore 21.00, al Museo di Storia naturale del Mediterraneo (parco dei platani) di via Roma, concerto Jazz Livorno in Blu con il Duo Rasenna Jazz Messengers, musiche di Giulio Boschi.

A villa Henderson Max Fantolini, pianoforte, Giulio Boschi, contrabbasso, eseguiranno brani jazz che parlano della nostra città, della sua bellezza, dei valori positivi che porta con sé. Si tratta del jazz mediterraneo di Giulio Boschi, musicista livornese che non solo ha dedicato alla sua città molti brani, ma ha reso omaggio anche ad artisti e persone illustri, celebri o meno noti al grande pubblico. Il giovane compositore si è lasciato guidare idall’amore profondo per la bellezza, scorgendo nell’arte, nella poesia, nella musica, nel pensiero di questi concittadini, ed anche nel nostro meraviglioso paesaggio “echi di libertà pura”( dal.CD Donchisciottando). Giulio Boschi si ispira “spesso ad immagini. Non sono riferimenti naif, nel senso che si cerca di riportare in musica l’immagine, il colore, il segno pittorico, è un’evocazione, è qualcosa che prende spunto da un’immagine, un segno, un gesto e poi viene filtrato attraverso il suono.”(Renzo Cresti). Come sostiene Gianfranco Carlascio in Modigliani jazz, si “restituisce il tratto essenziale, nella sua espressività scabra, del pittore, che racchiude, come una gemma, al suo interno, una dolcissima e affascinante allusione, probabilmente riferita alla compagna Jeanne.

Il bravissimo pianista Max Fantolini rende possibile la realizzazione di questo concerto, che come tutta la musica jazz si esprime attraverso le improvvisazioni, e quindi in live. Livorno in blu, infatti, non potrebbe esistere senza la lunga collaborazione con Max Fantolini, compositore e improvvisatore livornese, che con le sue competenze accademiche e jazzistiche, è il partener indispensabile per l’interpretazione di questa nuova musica, che il maestro sa arricchire con la sua sensibilità e il suo virtuosismo.

Ingresso 10 Euro.

Info e per prenotazioni Tel. 0586 266744; Fax 0586 260747.

[email protected]

