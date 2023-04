Jazz, lunedì Live dal Gangio

Sfumature di Jazz. In concerto, dalle ore 21.30, il Duo Titta Nesti, vocalist, e Paolo Peewee Durante, tastiere

Lunedì 17 aprile, nell’ambito dell’11°edizione della JAM Jazz Appreciation Month Livorno Aprile 2023, a cura del Comitato Unesco Jazz Day Livorno, per I Live dal Gangio appuntamento al Ristorante Caciaia, Banditella, via C. Puini, 97, con Sfumature di Jazz. In concerto, dalle ore 21.30, il Duo Titta Nesti, vocalist, e Paolo Peewee Durante, tastiere.

Info e prenotazioni: Ristorante Caciaia in Banditella, via C. Puini, 97 – Tel. 0586 580403

