Jazz Month. Bio: Mr Chab Quartet in concerto

La band, con Stefano Contesini, trombettista Francesco Carone, piano, Samuele Pirone, basso, Moreno Vivaldi, batterista e percussionista, esiste dal 2019, ed ha in repertorio un mix tra funk, acid jazz, standard jazz

di Giacomo Niccolini

Giovedì 20 aprile per la JAM Jazz Appreciation Month Livorno Aprile 2023, a cura del Comitato Unesco Jazz Day Livorno, appuntamento alle 22, a Livorno all’Elaboratorio Culinario di viale Caprera, 25, con Bio: Mr Chab Quartet.

La band, con Stefano Contesini, trombettista Francesco Carone, piano, Samuele Pirone, basso, Moreno Vivaldi, batterista e percussionista, esiste dal 2019, ed ha in repertorio un mix tra funk, acid jazz, standard jazz.

Nel corso della serata, intervento Sit Down di e con Michele Crestacci, attore comico e drammatico. Crestacci è autore (con Alessandro Brucioni) di una trilogia di spettacoli di narrazione su tre celebri personaggi di Livorno Modigliani, Caproni, Picchi. Per il cinema lavora nel film La prima cosa bella (2010) per la regia di Paolo Virzi.

Info e prenotazioni: Elaboratorio culinario, viale Caprera, 25, tel. 0596 951455,

email: [email protected]

Condividi: