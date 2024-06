Jazz. “What a Wonderful World” i Triple Sec al Musmed

Dopo il concerto Peace Flowers del duo Rasenna Jazz Messegers nell’aprile scorso (mese Unesco del Jazz), prosegue Jazzing for Peace – Festival 2024, un viaggio musicale tra l’integrazione dei popoli a cura dell’associazione Rasenna Music Art.

Sabato 29 giugno, alle ore 21.00, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, via Roma, concerto WHAT A WONDERFUL WORLD dei Triple sec con Mattia Donati voce e chitarra, Claudio Laucci pianoforte, Giulio Boschi contrabbasso.

Questo affiatatissimo gruppo si è costituito da oltre dieci anni ed ha svolto un’originale ricerca sulla musica dell’età del jazz, che va dagli anni ‘20 agli anni ‘40. Comprende i brani delle origini, e composizioni pietre miliari di musicisti quali Armstrong, Hines e Elligton.

“Jazzin for peace” è un viaggio tra l’integrazione dei popoli, progettato dal direttore artistico Giulio Boschi. Attraverso un programma di concerti che si svolgeranno nel corso del 2024, saranno valorizzati giovani musicisti del nostro territorio. L’intento è di promuovere una riflessione sull’unione dei popoli attraverso l’universale linguaggio della musica, che esprime la bellezza, talvolta iconica o evocativa, appartenente alla cultura dei popoli, nella convinzione che questa conoscenza entrando nel vissuto di ognuno, divenga elemento di condivisa fratellanza. In questo senso il jazz è il genere più radicale, simbolo di condivisione e commistione di stili.

I prossimi appuntamenti

PEACE FLOWERS

R J M duo

Mercoledì 24 luglio, ore 21.00

Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

Max Fantolini, pianoforte, e Giulio Boschi, contrabbasso, sono due artisti livornesi che collaborano da quattordici anni, in varie formazioni, in quartetto, in trio e in duo nel gruppo Rasenna Jazz Messengers Duo. Questo spiega la loro conduzione sempre completa e univoca, sia a livello interpretativo che improvvisativo. Il loro jazz può avere atmosfere blues, romantiche, o essere più dinamico ed energico, esprimendo la modernità dei tempi attuali, con richiami classici, ironici, scanzonati, od omaggi ai grandi del jazz. Attingendo al loro vastissimo repertorio stasera propongono brani di Giulio Boschi dedicati alla pace ed ai fiori, che ne sono il simbolo.

R J M PLAYS MINGUS

R J M duo

Venerdì 16 agosto, ore 21,30

Villa Trossi

ll duo RJM, Max Fantolini, pianoforte, e Giulio Boschi, contrabbasso, vuole in questo festival omaggiare il grande Mingus. Infatti dal dolore di una vita sofferta da Beneath the underdog (titolo della sua autobiografia) con la sua musica riesce a lanciare un grido di pace e di armonia. Mingus, integrazione dei popoli vivente (un nonno cinese, uno africano, da cui deriva il cognome, una nonna pellerossa e una svedese) trasferisce, nelle sue composizioni, con la sua originalità inconfondibile, il desiderio di libertà, utilizzando sia strutture radicate nella musica africana, e la sua approfondita conoscenza della musica colta europea. Mingus sceglie inoltre un sound ironico per dare voce all’indignazione, ad esempio scrivendo Fables of Faubus un pezzo di vera avanguardia musicale, fondato su continui cambiamenti di ritmo

I COLORI DEL SUONO

Contrabboschi’s ensemble

Sabato 7 settembre, ore 21.00

Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

Stefano Bergamaschi tromba, Gianluca Salcuni sax, Andrea Grillone pianoforte, Giulio Boschi contrabbasso. Il quartetto si forma all’interno del corso di composizione jazz del Conservatorio Paganini di Genova, dietro la guida dei più grandi jazzisti italiani.

Quindi i musicisti che ascolterete sono tutti compositori, arrangiatori, e plurilaureati nelle varie discipline musicali. Sono previsti brani di Mingus dedicati ai colori, e brani di Giulio Boschi, dedicati al viaggio come conoscenza tra i popoli.

