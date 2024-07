Jazzing for Peace al Museo di Storia

Prosegue Jazzing for Peace – Festival 2024, un viaggio musicale tra l’integrazione dei popoli a cura dell’associazione Rasenna Music Art. Mercoledì 24 luglio 2024, alle 21, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno concerto Peace Flowers - R J M duo con Max Fantolini, pianoforte, e Giulio Boschi, contrabbasso

I due artisti livornesi collaborano da quattordici anni in varie formazioni, in quartetto, in trio e in duo nel gruppo Rasenna Jazz Messengers Duo. Questo spiega la loro conduzione sempre completa e univoca, sia a livello interpretativo sia nell’improvvisazione. Il loro jazz può avere atmosfere blues, romantiche, o essere più dinamico ed energico, esprimendo la modernità dei tempi attuali, con richiami classici, ironici, scanzonati, od omaggi ai grandi del jazz. Attingendo al loro vastissimo repertorio mercoledì propongono brani di Giulio Boschi dedicati alla pace ed ai fiori, che ne sono il simbolo.

Dopo il successo dei due concerti precedenti, Triple sec e What a wonderful world, dove il linguaggio delle origini è stato sapientemente rielaborato dal trio, Peace Flowers rappresenta un jazz attuale in cui la musica intende esprimere quelle emozioni che restituiscano il senso di umanità, in controtendenza all’odierna prassi che robotizza ogni condotta, soprattutto durante la guerra.

Infatti il percorso che i due artisti livornesi propongono al pubblico di oggi contempla le asperità e il dolore che stiamo vivendo, ma anche la positività e la speranza, che il jazz, sin dalla nascita è riuscito ad esprimere con la sua vitalità.

Biglietto d’ingresso € 10,00

Prenotazioni: 0586 266711 [email protected]

Info: [email protected] 3291603145

