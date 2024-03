Josef Van Wissem live a “Il Grattacielo”

Josef Van Wissem in concerto al Grattacielo sabato 23 marzo dalle 19,15 in poi. Un grande musicista di ricerca che coniuga il liuto con la tecnologia, il cut-up con il Rinascimento, Jim Jarmusch con Gary Lucas. Ad arricchire l’occasione, una piccola mostra di Django Nokes, il cui immaginario si presta perfettamente alle atmosfere del concerto.

Per informazioni e prenotazioni: 3407550530 oppure www.ilgrattacielo.it

