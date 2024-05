“Kafkiana” alla Libreria Feltrinelli

Appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della letteratura. Lunedì 3 giugno alle 18 nei locali della Libreria Feltrinelli di via Di Franco 12 ecco da un’idea di Barbara Del Bono Idda “Kafkiana”, lettura integrale de “La Metamorfosi” nel centenario della morte di Franz Kafka (3 giugno 1924- 3 giugno 2024).

L’appuntamento sarà con Marcella Calabresi, Stefano Gelormini, Emilia Natoli, Maria Carla Rosano, Loredana Sanchioli, Sonia Stillittano e la partecipazione di Enrica Orlando.

Ingresso gratuito

