Karate. Due ori, un argento e un bronzo per l’Accademia dello Sport a Lubjana
Lunedì 17 Novembre 2025 — 17:46
Lo scorso weekend, quattro atleti dell’Accademia dello Sport settore Karate hanno brillato all’Open di Lubiana, gara di livello internazionale che ha visto la partecipazione di 13 nazionali e quasi 900 atleti in un solo giorno di competizione
Trasferta internazionale di grande successo per quattro atleti dell’Accademia dello Sport settore Karate. All’Open di Lubiana, tra quasi 900 partecipanti e 13 nazionali, i ragazzi guidati dai Maestri Alessio Magnelli e Carmelo Triglia hanno collezionato quattro medaglie e ben 11 vittorie su 13 incontri.
Il bottino portato a casa dai quattro labronici è stato di due ori, un argento e un bronzo, frutto di prestazioni eccellenti in tutte le categorie di riferimento.
Emanuele Magnelli ha trionfato nella categoria senior -84kg, superando con punteggio netto 5-0 in semifinale e 4-1 in finale, dominando la gara senza difficoltà.
Leonardo Magnelli conferma il suo anno agonistico da incorniciare con l’oro nella categoria under14 -55kg: quattro incontri disputati, 18 punti segnati e solo 2 subiti.
Michele Tassan Gurle conquista l’argento nella categoria under16 -57kg, vincendo tre incontri preliminari prima di cedere in finale al forte atleta ucraino.
Nicolas Guelfi porta a casa un bronzo nella categoria senior -75kg, con tre incontri ben disputati in una categoria molto competitiva, fermandosi solo a un passo dalla finale per l’oro.
In totale, gli atleti guidati dai Maestri Alessio Magnelli e Carmelo Triglia hanno vinto 11 incontri su 13, con un punteggio complessivo di 44 punti a favore e 16 contro, confermando la loro crescita e la solidità tecnica.
Per questa trasferta, i quattro karateka labronici hanno gareggiato con il Team San Marino Fesam, sotto la guida del Presidente Maurizio Mazza, distinguendosi come protagonisti in una delle competizioni internazionali più difficili della stagione.
