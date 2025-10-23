Kids Halloween Party in piazza XX Settembre

Una piazza piena di magia, risate e qualche fantasma! Giovedì 31 ottobre, dalle 15:30 alle 19:30, piazza XX Settembre a Livorno sarà la cornice del party di Halloween per il divertimento dei più piccoli, con il Kids Halloween Party, organizzato dal Centro Commerciale Naturale Piazza Venti Settembre e Dintorni insieme a Confcommercio Livorno e con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Livorno. L’evento, a ingresso libero, offrirà un pomeriggio di giochi, spettacoli, musica, dolcetti e scherzetti, tutto in un’atmosfera colorata e allegra pensata per le famiglie. In occasione della festa, la piazza sarà animata anche dalle giostre, presenti dal 28 ottobre al 2 novembre, per una settimana di allegria e spensieratezza nel cuore della città. L’iniziativa rientra nel progetto di valorizzazione di Piazza XX Settembre promosso dal CCN e Confcommercio con la partecipazione dell’amministrazione comunale. “Vogliamo che Piazza XX Settembre torni a essere un luogo vissuto da famiglie e bambini”, spiega Federico Pieragnoli, direttore provinciale Confcommercio Livorno”. “Il Centro Commerciale Naturale Piazza XX sta portando nella zona tante iniziative che uniscono il divertimento, la vitalità del commercio di vicinato, la socialità dei cittadini”. Il direttore fa riferimento al movimento che nelle ultime settimane si sta concentrando nel quartiere. “Il CCN Piazza XX ha prima dato il benvenuto al Walking Tour di Vetrina Toscana, che ha portato giornalisti e blogger a conoscere le caratteristiche storiche della piazza e le tipicità enogastronomiche degli esercizi di via Mentana, poi al rinnovato vigore del mercatino ambulante bisettimanale sulla piazza stessa. E si prepara ora alle giostre che saranno in piazza dal 28 ottobre al 2 novembre, e al il piccolo Halloween Party dei bambini che avrà luogo il pomeriggio del 31 ottobre”.

“Merito”, riconosce Pieragnoli, “dell’impegno della presidente del CCN Elisa Andorlini, che è riuscita a coinvolgere i commercianti ambulanti e in sede fissa nelle varie iniziative. E merito dell’assessore Garufo e degli uffici competenti, che hanno vissuto da vicino i vari step e hanno concesso il patrocinio e la compartecipazione del Comune al Kids Halloween Party”. La presidente del Centro Commerciale Naturale Elisa Andorlini conclude: “Invitiamo tutte le famiglie alle giostre e soprattutto all’Halloween Party, in un luogo protetto dove i bimbi potranno chiedere dolcetti nei negozi, cimentarsi nel laboratorio di circo, divertirsi con lo spettacolo di danza della Flyng Dance School e di musica e giochi a sorpresa a cura di TodoModo MusicAll. Ringraziamo tutti i commercianti del CCN, l’assessore al commercio, i funzionari del Comune e Confcommercio per il lavoro di squadra. E il nuovo arrivato in piazza XX, Carrefour, che da una postazione sulla piazza offrirà ai bambini una piccola merenda”.

