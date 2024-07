Koala Ludo e Teatro Pic Nic in Fortezza Nuova. Riccardo Pucci: “Stagione estiva al top”

Nel pieno della stagione estiva ci prendiamo il tempo di fare un bilancio su un aspetto del nostro lavoro che abbiamo a cuore, per la rinascita di Fortezza Nuova: le attività per bambini. Grazie alla collaborazione con Koala Ludo e Teatro Pic Nic, il parco ha visto un sogno realizzarsi.

Abbiamo immortalato alcuni di questi momenti con qualche scatto, che testimonia quanto la tristezza per l’incuria e per l’abbandono pluriennale di uno spazio così prezioso come Fortezza Nuova abbia lasciato il posto alla gioia e alla spensieratezza delle risate tra una partita di biliardino, una festa in piscina, un disegno colorato o il lancio di una palla. Emerge il ritorno in piena sicurezza delle famiglie, che nell’area a loro dedicata nel bastione sud hanno popolato con entusiasmo i giochi e gli spettacoli di magia, di clownerie, di equilibrismo, portando la freschezza dell’infanzia e la libertà della creatività. La professionalità ultraventennale di Koala Ludo, organizzatore del centro estivo, unita alla maestria di Teatro Pic Nic nello stimolare l’attenzione dei bambini con i bravi artisti coinvolti nel programma di eventi, hanno riscontrato piena risposta partecipativa da parte della cittadinanza, che non ha mancato di porre la propria fiducia, prendendo parte con costanza al ricco cartellone.

Riccardo Pucci, coordinatore e responsabile di Koala Ludo, racconta la sua esperienza.

Come sta rispondendo la città alla vostra proposta in Fortezza Nuova?

“Benissimo. I cittadini, soprattutto chi risiede in centro, apprezzano il fatto di poter fare attività in questo bel parco che da tanti anni era off-limits. Le prenotazioni per il centro estivo sono tutte esaurite, sia a luglio che ad agosto. Anche l’attività di Teatro Pic Nic, nonostante qualche difficoltà con il meteo, ha avuto un grande seguito. Stiamo riscontrando un effetto positivo anche sulle scontistiche che abbiamo deciso di attivare facendo rete con i commercianti che presiedono gli spazi di Fortezza Nuova con i propri stand. Per esempio, una famiglia che frequenta il nostro centro può rivolgersi a prezzi calmierati da The Butcher per i suoi celebri piatti o da Latte & Co per gustarsi un gelato. Crediamo nella collaborazione perché l’esperienza ci dimostra che, quando funziona bene un soggetto all’interno di una rete, i vantaggi a cascata arrivano per tutti, esercenti e utenti”.

Che cosa amano i bambini e cosa li diverte in particolare quando prendono parte alle iniziative.

“Nel centro estivo di Koala Ludo in Fortezza Nuova, stare in compagnia, conoscere altri bambini, svolgere attività divertenti insieme e socializzare sono alla base della nostra proposta. Tra tutti i giochi, quelli con l’acqua sono in assoluto i preferiti. Devo segnalare anche una collaborazione che sta riscuotendo molto successo: quella con una scuola di musica. Teniamo, fra gli altri, laboratori di avvicinamento alla chitarra: un’opportunità di conoscerla, provarla e coltivarne lo studio allargando gli orizzonti di chi non è mai potuto entrare in contatto o è soltanto incappato o è rassegnato a limitare all’inverno certe passioni. L’iniziativa è una delle tante di un’ampia gamma, come quelle artistiche e teatrali, i giochi da tavolo e i tornei”.

Quanto contano la location e l’opportunità di usufruire di uno spazio all’aperto.

“Contano tantissimo. Come cittadino e come padre, sono felice che un parco pubblico della mia città sia valorizzato nell’interesse di tutti e che ospiti cose belle”.

Quali vantaggi porta all’adulto aver preso parte, da bambino, a questo genere di esperienza.

“L’argomento è ampio e meriterebbe un dibattito. Le attività extrascolastiche sono fondamentali per la formazione dell’essere umano e del buon cittadino. Qui, si impara a stare con gli altri, a rispettare regole, a condividere spazi, a prendersi cura delle proprie cose e di quelle di tutti. Si lavora sull’autonomia. Le attività svolte con piacere, inoltre, influiscono sulla crescita dell’autostima. Una vita, per essere degna di essere vissuta, deve dare esperienze gratificanti. Stare bene porta un sentimento di piacere che rimane, che diventa fondativo di noi stessi e che negli anni si continua a cercare, dove attingere energia per guardare il mondo con occhi positivi. Qui, le barriere sociali si abbattono. Tanti bambini che frequentano il centro (possono iscriversi fino alla terza media), alla fine del percorso manifestano il desiderio di rimanere. Desiderio che noi esaudiamo impiegandoli come animatori, un’esperienza che nell’età adulta ha portato molti di loro a specializzarsi nella formazione e a investire nella professione. Su 30 dipendenti di Koala Ludo, tanti collaboratori, la metà di loro, hanno iniziato proprio come ospiti del centro estivo. Da grandi si sono sentiti di restituire ciò che hanno ricevuto. Con noi, si crea un gruppo di lavoro e assieme un legame famigliare. Ci sentiamo tutti parte di qualcosa“.

Con Fortezza Nuova state lavorando a progetti futuri?

“Quest’anno è l’inizio di un progetto a lungo termine, su cui abbiamo intenzione di investire. Ci sono delle novità in ballo che al momento non possiamo rivelare. Da settembre, intendiamo avviare attività in pianta stabile, su cui daremo informazioni presto. Desideriamo anche coinvolgere le scuole, con cui collaboriamo già da tempo, con corsi mattutini dedicati agli studenti. In generale, puntiamo a rendere questo spazio ogni giorno sempre più ospitale per le famiglie del territorio”.

