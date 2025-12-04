L’11 dicembre arriva “Road to Colombia”: specialty coffee, showcooking e regali di Natale

Dalle 16 alle 18 un pomeriggio dedicato ai sapori, ai profumi e alle idee regalo natalizie: in programma assaggi, showcooking e un corner shop speciale

Un viaggio sensoriale alla scoperta dell’eccellenza del caffè. È quello che propone “Road to Colombia”, l’evento organizzato da Coffee Square 33 per mercoledì 11 dicembre, dalle 16 alle 18, nello spazio di piazza Attias 33 a Livorno. Un pomeriggio aperto a tutti, pensato per chi ama il gusto, l’esperienza e vuole trovare ispirazioni originali per i regali di Natale.

Il cuore dell’iniziativa sarà la degustazione di due specialty coffee colombiani selezionati da Bugan Coffee Lab, realtà di riferimento nel mondo degli specialty. Per l’occasione sarà allestito anche un corner shop con tante idee regalo: accessori e attrezzature per il caffè, la gamma completa degli specialty firmati Bugan e una selezione di prodotti toscani perfetti per comporre cesti e pacchi gourmet.

Non solo caffè. L’evento vedrà la partecipazione di altre realtà artigianali e creative:

• Caffaz – Il Salotto, con una selezione di capi unici

• Frollemente, che terrà uno showcooking sulla frolla con degustazione finale

• Colorbloom, artigiana specializzata in bijoux fatti a mano

• Giordano Cioccolato, storica cioccolateria piemontese che offrirà assaggi dei suoi prodotti

• Castello del Trebbio, presente con una degustazione di vini Biointegrale®

Per partecipare è richiesta l’iscrizione via WhatsApp al 389 6091651. Un’occasione per vivere un’esperienza a tutto tondo tra sapori, profumi e artigianato, in pieno clima natalizio.

Condividi:

Riproduzione riservata ©