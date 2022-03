L’8 marzo la Provincia inaugura la mostra “Percorsi di vita”

La mostra resterà aperta per tutto il mese di marzo con questo orario: dal lunedi al venerdi ore 9-13, il martedi e giovedi anche dalle ore 15 alle 17

Martedi 8 marzo, alle ore 12, a Palazzo Granducale, sarà inaugurata la mostra “Percorsi di vita”, dedicata ai progetti della Provincia per il contrasto alla violenza sulle donne e al fenomeno della tratta.

La mostra ripercorre i progetti attuati dall’Ente, nell’ambito delle competenze in materia di pari opportunità e contrasto alla violenza, grazie ai quali sono state messo in campo attività molteplici e diversificate, con l’obiettivo di consentire alle donne partecipanti di riprendere in mano la propria vita. I progetti avviati nel tempo, con finanziamenti regionali e nazionali e compartecipazione della Provincia, si sono articolati in azioni per la valorizzazione della cultura delle differenze e delle pari opportunità, la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il supporto alle azioni sviluppate dalla Consigliera di parità, l’attivazione del VIS Network e lo Sportello VIS, dedicato all’orientamento ed alla prima assistenza delle vittime di reato. Nella mostra volti di donne concentrati, pensierosi, sorridenti, mani immerse nel lavoro, abbracci di sorellanza, a testimoniare una ritrovata capacità di ripensare sé stesse attraverso un “percorso di vita” che le ha portate a superare situazioni familiari di forte difficoltà e violenza.

Nello specifico, l’esposizione si sofferma sui progetti Fi.O.Ri.D.I.ControViole (acronimo di Formazione Inserimento Occupazionale nella Ristorazione per Donne Insieme Contro la Violenza), Vida e Unità di strada, richiamandone finalità e obiettivi raggiunti. All’inaugurazione parteciperanno il vice presidente della Provincia Pietro Caruso, la consigliera provinciale di parità Cristina Cerrai, la responsabile del Servizio Affari generali e Pari opportunità Paola Meneganti e Maria Teresa Vitali dell’associazione Randi. La mostra resterà aperta per tutto il mese di marzo con questo orario: dal lunedi al venerdi ore 9-13, il martedi e giovedi anche dalle ore 15 alle 17.