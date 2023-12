La 26ª edizione del Premio Ciampi dedicata a Franco Carratori

Al giornalista e critico musicale, nonché ideatore del Premio Ciampi, scomparso il 15 novembre, è dedicata la 26esima edizione del concorso. L'omaggio del sindaco Salvetti in apertura di conferenza stampa. Questa edizione segna il ritorno del Concorso nazionale e del Premio per la miglior cover di un brano ciampiano. Due livornesi tra i vincitori

di Sofia Mignoni

Il 16 dicembre il Teatro Goldoni ospiterà la 26esima edizione del Premio Piero Ciampi e quest’anno sarà dedicato a Franco Carratori, scomparso il 15 novembre, che del Premio è stato ideatore. La conferenza stampa, tenutasi il 1 dicembre nella Sala Cerimonie del Comune, è cominciata con l’invito del sindaco Salvetti a ricordare il giornalista e critico musicale Carratori: “A Franco vorrei dedicare un bell’applauso. Se oggi il Premio è una delle certezze del panorama culturale e artistico livornese è anche merito suo”. “Franco Carratori – ha sottolineato l’assessore alla cultura Lenzi – ha accompagnato la nostra passione per la musica per anni e anni. Era un uomo dalle conoscenze formidabili in ambito musicale. Per quanto riguarda questa edizione sono molto contento perché parleremo anche di libri e di tutto il mondo che ruota intorno alla musica”. “Sono estremamente orgoglioso di fare parte di questa manifestazione – ha esordito Alessio Simoncini, presidente dell’Arci Livorno – l’obiettivo del Premio Ciampi è quello di dare spazio a coloro che fanno dell’arte la propria ragione di vita senza conformarsi. Lunga vita al Premio Ciampi!”. Massimiliano Mangoni, presidente dell’associazione Premio Ciampi, ha ricordato così Franco Carratori: “Iniziò a fare il critico musicale a Londra negli anni ’70. Una persona che ha sempre scelto di fare qualcosa per chi sceglie di fare musica fuori dalle regole del mercato, Franco ha sempre guardare avanti. Ho sempre ammirato il suo entusiasmo e la sua passione per la musica. Il primo Premio Ciampi nacque proprio da una sua idea. Sono sicuro che anche questa volta sarà presente con noi”.

Questa edizione segna, innanzitutto, il ritorno del Concorso nazionale e del Premio per la miglior cover di un brano ciampiano che da sempre rappresentano il momento centrale della manifestazione. In entrambi i casi la partecipazione è stata non solo numerosa, ma anche di un livello qualitativo così alto da spingere la Giuria, presieduta da Antonio Vivaldi, ad assegnare molti riconoscimenti. Per il Concorso nazionale il vincitore è Eugenio Sournia, cantautore livornese, classe 1991, autore di grande talento che dopo l’esperienza come frontman della band Siberia, è al debutto nella sua carriera da solista. Sempre per il concorso nazionale saranno assegnati riconoscimenti speciali a Porfirio Rubirosa, Dalia Buccianti, Lorenzo Lepore e Francesco Pecs. Quanto al Premio per la miglior cover tre sono i vincitori ex aequo: Giorgio Mannucci (“L’amore è tutto qui”), Matteo Troilo (“Cosa resta”) ed ancora Eugenio Sournia che con “L’ultima volta che la vidi” è l’unico artista, nella lunga storia del Premio, a vincere entrambe le categorie del concorso. Riconoscimento speciale anche a Marzio Del Testa per la sua versione di “Andare camminare lavorare”. Tutti hanno saputo cogliere questo o quell’aspetto dell’arte ciampiana riproponendoli con una sensibilità propria e magari portandoli in un ambito nuovo. Ha proseguito Mangoni: “È successo l’incredibile: sedici città italiane hanno voluto omaggiare Piero Ciampi. Ciò significa sia che Ciampi è una figura ancora estremamente attuale, sia che al giorno d’oggi continua ad esistere un mondo che, senza questo evento, rimarrebbe inascoltato. Penso sia stata anche la prima volta che due dei vincitori siano livornesi Eugenio Sournia e Giorgio Mannucci. Voglio ringraziare Luca Zannotti che ci ha dato una mano importante per avere presenti sul palco i CCCP-Fedeli alla Linea, ai quali verrà assegnato il Premio alla Carriera, premio che verrà conferito anche ai Marlene Kuntz e ai Not Moving. Tutto ciò viene realizzato in onore di Franco, mi auguro sia felice”. Quest’anno oltre a premiare la musica, è stato istituito un Premio Piero Ciampi a fumetti, assegnato a Maicol & Mirco, autore de Gli Scarabocchi, una comica tragedia quotidiana che da Facebook si è evoluta nella cartacea “Opera Omnia”. Inoltre verrà consegnato il riconoscimento Premio Ciampi L’altrarte a Kevin Coyne, un musicista, cantante, compositore, regista, scrittore e pittore inglese, scomparso nel 2004 (il premio verrà ritirato dal figlio, Robert Coyne).

Tutte le esibizioni musicali, che prenderanno avvio alle 20, saranno accompagnate dalla proiezione di immagini relative a Piero Ciampi. La serata sarà presentata, come sempre, da Paolo Pasi. I biglietti per la serata saranno acquistabili in prevendita alla biglietteria del Teatro Goldoni e online sul circuiti Ticketone (www.goldoniteatro.it – www.boxofficetoscana.it – www.ticketone.it). Il Premio è organizzato da Associazione Premio Ciampi ed Arci Livorno con il contributo e patrocinio del Comune di Livorno, Fondazione Livorno, Regione Toscana e Fondazione Teatro di Livorno.

