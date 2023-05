La band Diesanera vola al Wacken in Germania

I livornesi Diesanera si sono distinti per la particolarità del loro Alternative/Gothic Metal e per il loro coinvolgente show teatrale

I Diesanera vincono il contest Wacken W:O:A Metal Battle Italy e volano al Wacken Open Air in Germania per la finalissima mondiale. Sabato 27 maggio si è svolta al The Stony Pub di Bagno a Ripoli (FI) la finale del Wacken W:O:A Metal Battle, in una serata organizzata da Firenze Metal. Questo festival internazionale è tra i più importanti al mondo. Si svolge parallelamente in 49 altri Paesi e le band vincitrici rappresenteranno la propria nazione direttamente sul palco del Wacken Open Air. Tra le quattro band finaliste hanno primeggiato i livornesi Diesanera con quattro brani estratti dal loro ultimo album Grudge. La band nasce nel 2015 da un’idea di Valerio Voliani e Ilario Danti, si arricchisce poi della presenza di Matteo Langella al basso, Yuri Giannotti alla chitarra e da maggio 2022 di Emilio Simeone alla batteria. Hanno due album all’attivo: Crumbs, uscito a giugno del 2017 e Grudge, a ottobre 2020 per Ad Noctem Records, il terzo è attualmente in fase di composizione. I Diesanera si sono distinti per la particolarità del loro Alternative/Gothic Metal e per il loro coinvolgente show teatrale. Il Wacken Open Air ha registrato anche quest’anno il record di sold out anticipato con 75.000 biglietti venduti e si svolgerà nella piccola cittadina di Wacken, al nord della Germani la prima settimana di agosto.

