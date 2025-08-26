La band Gli Anni festeggia un anno

Foto inviata nel comunicato stampa, credit Andrea Beppi

Una festa di compleanno per celebrare un anno esatto dalla formazione, la full band del gruppo Gli Anni. Giovedì 28 agosto, negli spazi del locale I’m Pasta, in piazza Grande, il gruppo labronico Gli Anni, darà forma a un concerto che promette di far cantare, ballare, sognare: una serata di festa e di allegria che chiama a raccolta, nel mood dello spirito di condivisione e di coinvolgimento che è tipico del gruppo, il pubblico livornese. Era il 28 agosto dello scorso anno quando il gruppo, adesso costituito da Cristiano Sbolci alla voce e alla chitarra, dal maestro Alessio Masoni alla chitarra e ai cori, da Moreno Vivaldi alla batteria e alle percussioni, da Samuele Pirone al basso e ai cori e da Francesco Carone alle tastiere, salì sul palco della Spiaggetta di Quercianella, ottenendo, già da questa prima data, un notevole apprezzamento da parte del pubblico. Il gruppo, per la serata da I’m Pasta, attraverserà, in chiave rock, i più grandi successi della musica italiana, toccando i brani di artisti come Vasco Rossi, Rino Gaetano, Mannarino, Adriano Celentano, I Giganti, Ligabue, Daniele Silvestri, Cesare Cremonini. Una sferzata di energia che, con un tocco glamour, catapulterà il pubblico lungo un arco temporale che abbraccia la musica degli anni Settanta e arriva fino ai giorni nostri. Il gruppo si esibirà con l’immancabile look vintage retrò, che richiama le tendenze della moda anni Settanta, con i pantaloni a zampa di elefante e le camicie colorate. Il gruppo de Gli Anni, in questo anno, è cresciuto musicalmente e in termini di pubblico e di seguito, calcando palchi importanti, come quello della Terrazza Mascagni per la serata dell’ultimo dell’anno, il doppio appuntamento alla Spiaggetta di Quercianella, il palco di villa Maurogordato per i festeggiamenti del 25 aprile, il palco di piazza dei Mille per Effetto Garibaldi e poi il piazzale di Marilia con un palco all’interno con più di 300 persone che cantavano e ballavano con la band. Il gruppo – dicono i componenti – continuerà a lavorare, per migliorarsi e per portare in giro un nuovo spettacolo. Il concerto da I’m Pasta è in programma a partire dalle 20.30.

