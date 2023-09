La band labronica Aridopachi di nuovo in finale a Sanremo Rock

Terza volta in finale a Sanremo Rock per il gruppo labronico degli Aridopachi. Appuntamento per giovedì 7 settembre alle 11,50 per strappare un pass per la finalissima del 9 settembre

Terza volta in finale a Sanremo Rock per il gruppo labronico degli Aridopachi. Stavolta il turno è mattiniero infatti i musicisti labronici suoneranno giovedì 7 settembre alle 11.50 per strappare un passa per la finalissima in programma il 9 settembre.

L’anno scorso è stata la sorte ad essere sfavorevole in quanto diverse band hanno ottenuto il solito punteggio e solo 9 son stati estratti a sorte per la finalissima.

La band nasce nel 2016 e al suo attivo vanta svariati live tra Toscana e Lazio, un Ep pubblicato nel 2020, Caos Karma, e presto saranno nuovamente in studio per il prossimo progetto.

Line up: Alessandro Banti (chitarra), Andyj j Fox (basso), Stefano Pagnotta (tastiera), Federico Lombardi (batteria) e Luca Querci (voce).

