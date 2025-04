La band livornese Bonsai Bonsai presenta il nuovo singolo “Mondo”

Il 28 marzo 2025 è uscito “Mondo”, il secondo singolo della band labronica Bonsai Bonsai estratto dall’album “La nostra bella età”, già pubblicato a settembre 2024. L’uscita vede come etichetta NOS Records, distribuzione Believe e promo Kizmaiaz, con la produzione di Ivan Antonio Rossi e Daniele Catalucci dei Virginiana Miller, storica band di culto anch’essa labronica.

“Mondo” è un pezzo che galleggia tra indie rock e psichedelia, caratterizzato dalle chitarre alternative e dall’andamento martellante, un brano relativamente breve (2 minuti e 45) che non si prende quasi un attimo di respiro e trascina l’ascoltatore in un’intensa corsa. La tematica si incastra perfettamente nel respiro di tutto il disco, che, come suggerito anche dal titolo “La nostra bella età”, ruota intorno alla fine dell’adolescenza e al passaggio all’età adulta.

“Un brano diretto, un pugno al cuore che non potevamo ignorare – dichiara Federico Bacci, chitarrista e autore del gruppo -, nato in poche ore in sala prove tra sudore e stanchezza. Una di quelle canzoni che “si scrivono da sole” e che ci parlava in maniera particolare, tanto da sceglierla come singolo. Nel testo abbiamo cercato di esprimere la difficile sensazione di aver riconosciuto la fine di qualcosa, ma di non essere riusciti ad accettarlo, nel bene e nel male, quasi inconsapevolmente, andando avanti con la propria vita senza accorgersene”.

Grafica di Lucrezia Coli e Pietro Rum

Foto di Francesco Levy





