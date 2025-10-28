La band livornese Magic Mush firma un contratto con The Orchard (Sony)

Foto di Francesco Luongo per "PrimoVeroSound Festival"

La band livornese composta da Valerio Perugino, Enea Jacopo Ciullo, Leandro Magri, Francesco D’Anna e Mathias Muti il 1° novembre firmerà un contratto di distribuzione con The Orchard, filiale della Sony Music Entertainment. Filo conduttore principale del nuovo EP sarà un genere non ancora noto o diffuso, coniato dallo stesso Perugino come “Rap’ n’ Roll”

di Martina Romeo

I Magic Mush sono pronti al passo successivo. La band livornese composta da Valerio Perugino, Enea Jacopo Ciullo, Leandro Magri, Francesco D’Anna e Mathias Muti il 1° novembre firmerà un contratto di distribuzione con The Orchard, filiale della Sony Music Entertainment. Società sotto la quale, nel 2026, verrà distribuito il loro secondo EP.

“Si è creata una bella situazione – ammette il frontman della band, Valerio Perugino – Ora le persone sanno che esistiamo, veniamo fermati. Questo è solo l’inizio”.

Un nuovo punto di partenza ottenuto grazie all’etichetta indipendente “G Studio” di Pordenone (vecchia “Ciak Entertainment”). “Siamo gasati – continua fiero Perugino – Questo è sicuramente l’inizio di un percorso un po’ più serio. Un percorso che va a mirare a un contratto in label”.

Oltre ai diversi concerti previsti per la fine di quest’anno in Toscana (e una tappa a Pradamano, in provincia di Udine, sabato primo novembre per la seconda edizione del Northside Movement), i Magic Mush stanno organizzando anche un tour promozionale per il nuovo disco, che partirà il prossimo anno, con tappe principali Roma, Torino e Milano.

Un nuovo EP di cinque tracce che, stando alle parole di Perugino, dopo l’ascolto non avrà bisogno di troppe spiegazioni. “A differenza del primo, ‘Sto meglio’, contenente tutti pezzi dello stesso genere, questo nuovo lavoro sarà un connubio di generi diversi, tra tutta la mia esperienza da solista con il rap, la poesia e tanta teatralità. Cito Pascoli, D’Annunzio, Leopardi, Pirandello. Parliamo di attualità, di temi sociali, della mia vita. Ci saranno delle citazioni veramente importanti: un vero e proprio rap poetico. È un bell’esperimento sull’arte a 360°, non vedo l’ora di farlo ascoltare”.

Filo conduttore principale del nuovo EP sarà un genere non ancora noto o diffuso, coniato dallo stesso Perugino come “Rap’ n’ Roll”. “Quello che stiamo facendo è qualcosa di particolare. – tiene a sottolineare il frontman – Il mio obiettivo è fare la musica dei Magic Mush. Non riferirmi a dei generi ma creare un’identità nostra ben precisa. Vogliamo caratterizzare il nostro suono in modo che diventi del tutto riconoscibile”.

Per maggiori informazioni su concerti ed eventi, seguire le pagine social della band (@magicmush.band).

