La Banda Città di Livorno a Parco Levante
La Banda Città di Livorno vi aspetta sabato 20 settembre alle 17:30 al Parco Levante con un appuntamento davvero speciale: l’ultima replica del progetto musicale “La musica si fa donna”, prima di cambiare repertorio. Un’occasione da non perdere! Ideato e diretto dalla Prof.ssa Alessandra Luisini, il concerto racconta – tra note e canzoni indimenticabili – l’evoluzione del rapporto tra la donna e la musica dagli anni ’50 a oggi. Un viaggio che attraversa cambiamenti sociali, culturali e politici, celebrando le artiste che hanno lasciato il segno e il ruolo della figura femminile come musa e protagonista della scena musicale. La scaletta è un vero tuffo tra grandi emozioni: da Barbra Streisand a Mina, da Mia Martini a Fiorella Mannoia, passando per i brani iconici di Loretta Goggi, Caterina Caselli, Marcella Bella e tante altre voci che hanno fatto la storia.
