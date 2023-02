La Banda Città di Livorno al Levante per festeggiare Carnevale

La filarmonica comunale è lieta di annunciare che sarà presente il 19 febbraio alle 15:30 al centro commerciale Levante, per festeggiare insieme il carnevale. La Banda Città di Livorno, rifondata nel 1977 da Comune di Livorno, Provincia e Istituto Musicale “P. Mascagni” (tutt’ora soci della banda), sviluppata nel solco dell’ antica “Banda Cittadina Livornese” (1905), è un’Associazione di promozione sociale che nasce con l’intento di promuovere e divulgare la musica a livello popolare, coniugando tradizione, folklore e cultura.

Affianco alle tradizionali celebrazioni dove il repertorio prevede le classiche marcette , la Banda partecipa a carnevali e organizza innumerevoli concerti con un repertorio che si allarga dalla musica classica fino a raggiungere i gruppi più moderni quali ad esempio Deep Purple, Beach Boys, Pooh, Renato Zero e molti altri.

La Banda pubblica è un momento importantissimo e insostituibile di ogni comunità. Ha una doppia funzione che le bande, in Italia, svolgono sin dal ‘400. Quella di dare un primo accesso gratuito alla musica a chiunque ne sia interessato e quella di sonorizzare la vita della comunità. È la voce della comunità, una voce semplice quanto sonora.

La banda cittadina è, come tutte le bande, formata da semplici cittadini – ad oggi una quarantina tra giovani e meno giovani – fra i quali possono esserci anche musicisti professionisti o aspiranti tali, ma soprattutto “dilettanti”, persone che si dilettano a far musica e di lavoro (chi ce l’ha) fanno altro e, in quanto associazione di promozione sociale, è aperta a tutti coloro che vogliano parteciparvi e che abbiano una minima proprietà nella pratica strumentale e nella lettura dello spartito.

Le prove settimanali, nelle quali viene preparato il repertorio da suonare durante gli eventi cittadini, si svolgono attualmente presso la Villa del Presidente (l’ex Istituto Mascagni di via Marradi), solitamente il lunedì sera dalle 21.00 alle 23.00 sotto la guida del Maestro Massimo Ferrini.

Per contatti scrivere a [email protected] o tel. 3924181914 (Dino Bettinelli presidente della banda).

