La Banda Città di Livorno celebra la Festa della Musica

Il 18 giugno alle 18,30 sarà a bordo del battello Marco Polo per festeggiare l'evento musicando la navigazione lungo i quartieri del Pontino, Venezia, Ovo Sodo

La Banda Città di Livorno in occasione della Giornata Europea della Festa della Musica il 18 giugno alle 18,30 sarà a bordo del battello “Marco Polo” per festeggiare questo lieto evento musicando la navigazione lungo i quartieri del Pontino, Venezia, Ovo Sodo, rendendo omaggio alle nostre antiche fortezze, salutando gli storici e imponenti palazzi Livornesi e le tipiche cantine dei pescatori, divulgando l’antica tradizione delle bande cittadine e augurando buona musica a tutti! Anbima (associazione nazionale delle Bande italiane musicali autonome), alla quale la banda città di Livorno è tesserata, ricorda che Celebrare la Festa della Musica significa sostenere i valori sociali di fratellanza e solidarietà che questo linguaggio universale rappresenta, e per tale motivo, in questo momento di grande tensione internazionale, Anbima sollecita tutte le formazioni associate ad aderire all’iniziativa, testimoniando con la propria partecipazione il messaggio di pace che la musica trasmette.

Condividi: